قهرمانی نماینده ساری در مرحله سوم لیگ دوچرخه سواری مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان مرحله سوم این مسابقات که عصر پنجشنبه با رقابت 40 دوچرخه سوار در قالب هشت تیم باشگاهی از مازندران در مسافت چهار هزار متر در شهرک زیبا بابل برگزار شد، تیم تولیدی پوشاک نجلای ساری با 100 امتیاز در صدر ایستاد.



تیم های پیتزا نارنج رامسر با 85 و شهیدان گلگون تنکابن با 75 امتیاز در رده های دوم و سوم ایستادند. مرحله چهارم این مسابقات در بخش دور حذفی روز جمعه در پارک نوشیروانی بابل برگزارمی شود.

مرحله سوم وچهارم لیگ دوچرخه سواری باشگاه های مازندران هفتمین دوره مسابقات لیگ دوچرخه سواری مازندران با عنوان گرامیداشت با عنوان گرامیداشت زنده یاد سید اصغر جبرئیلی برگزار می شود.



گاز مازندران از میهمان اصفهانی خود شکست خورد

تیم فولاد ماهان سپاهان اصفهان در دیداری از هفته چهارم لیگ برتر کشتی آزاد کشور، میزبان ساروی خود را با نتیجه 6 بر 1 مغلوب کرد.

در این دیدار که به دلیل همزمانی مسابقه تیم های شهدا ساری و داماش بابل، به میزبانی شهر رستمکلا برگزار شد شاگردان امیر توکلیان سرمربی تیم فولاد ماهان، میزبان خود را در دیداری آسان و کم دردسر شکست دادند.



شهدا ساری با خلق شگفتی داماش بابل را شکست داد

تیم کشتی شهدا ساری در دیداری از هفته چهارم لیگ برتر کشتی آزاد کشور، میهمان مدعی و پرمهره خود، تیم صدرای داماش بابل را مغلوب کرد و خالق شگفتی بزرگ در رقابت های این هفته لیگ برتر شد.

در این مسابقه که عصر پنجشنبه در سالن سیدرسول حسینی ساری برگزار شد، بابلی ها با امتیاز نزدیک 4 بر 3 ، نتیجه را به تیم شهدا ساری که از هدایت عسگری محمدیان قهرمان سابق کشتی ایران وجهان سود می برد واگذار کردند.