به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 4 بامداد روز چهارشنبه بود که محمد بنا بدون اطلاع و چند روز زودتر از اعلام قبلی وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) تهران شد تا نشان دهد همچنان عاشق کشتی و کار در کشورمان است. البته شیرینی این بازگشت در کام سرپرست موقت فدراسیون کشتی و همکارانش دوام زیادی نداشت و محمد بنا بلافاصله با تعطیلی اردو فرنگی کاران و اعلام قطع همکاری، شوک بزرگی به جامعه کشتی وارد آورد.

تهدیدی که باز هم عملی شد

محمد بنا بعد از بازیهای المپیک 2012 لندن صراحتا اعلام کرد به سقف آرزوهای خود رسیده و با توجه به شرایط نامطلوب و بحرانی فدراسیون کشتی بهتر است برای مدتی از راس امور کشتی فرنگی دور باشد. البته زمان این دوری چندان طول نکشید و محمد بنا در نهایت تسلیم درخواست های مختلف مردان سیاسی و ورزشی کشورمان شد و بازگشت.

به هر حال محمد بنا چند ساعت قبل از قبول مسئولیت و بازگشت مجدد به این عرصه در نشستی که با رسول خادم داشت، صراحتا گفت بازگشتش مشروط است و همچنان باید او را مدیری موقت به حساب آورد! سرانجام این تهدید و واقع بینی محمد بنا با عدم پایبندی حجت اله خطیب به وعده هایش عملی شد و او صبح روز پنجشنبه، بدون تعارف با متولیان امر، ضمن قطع همکاری با آنان، اردوی فرنگی کاران را نیز به نشانه بی توجهی به این گوش شکسته های بی ادعا تعطیل کرد.

تیر خلاص 80 میلیون تومانی!

زمانی که مسئولان فدراسیون کشتی در اقدامی غیرحرفه ای80 میلیون تومان از 150 میلیون تومان جوایز نقدی فرنگی کاران و مربیان برتر رقابتهای عمومی کشتی را از حساب فدراسیون برداشت کرد، هیچگاه فکرش را نمی کردند با چنین بحران و اتفاقی دست به گریبان شود.

چراکه این اقدام بی سابقه و عجیب آنها دارویی کم اثر بود برای تسویه حساب مقطعی با برخی طلبکاران خشمگین فدراسیون که تنها برای چند روز دوام داشت. از سوی دیگر محمد بنا نیز که از قبل المپیک لندن هم دل خوشی از نحوه مدیریت سرپرست موقت فدراسیون کشتی نداشت، همچنان به دنبال بهانه ای بود تا به خطیب ثابت کند، اداره فدراسیون پر مشغله و پرحاشیه کشتی، چیزی فراتر از تصورات و توانمندی اوست. به هر حال این فضا مهیا و به چاشنی اعتراض مربیان و فرنگی کاران از عدم دریافت جوایز نقدی اضافه شد تا بدین ترتیب وقت رفتن محمد بنا نیز زودتر از زمانی که هشدار داده بود، فرا رسد.

این قصه سر دراز دارد

مطمئنا کناره گیری محمد بنا و تعطیلی اردوی فرنگی کاران تیم ملی، نه تنها پایان این روند ناامید کننده نیست، بلکه تبعات آن همچنان طی روزهای آتی ادامه خواهد داشت. هنوز یکساعت از خبر کناره گیری محمد بنا و تعطیلی اردوی بزرگسالان نگذشته بود که ایرج اسفندیاری فر سرمربی تیم جوانان نیز اردوی شاگردانش را تعطیل کرد و به نشانه اعتراض به وضعیت نامطلوب کنونی و به تابعیت از مدیرش، رفتن را بر ماندن ترجیح داد.

بدین ترتیب نخستین روز از طوفان کشتی فرنگی با رفتن محمد بنا و همکارانش در تیم بزرگسالان و جوانان همراه شد و هیچ بعید نیست طی روزهای آتی با کناره گیری و قطع همکاری کادر فنی نوجوانان نیز ادامه یابد، چرا که رشید محمد زاده سرمربی فرنگی کاران نوجوان مدتهاست که در تیررس منتقدان محمد بنا قرار دارد و اگر تاکنون حمایت های همیشگی او نبود، محمدزاده نیز تاکنون چندین بار از راس امور نوجوانان برکنار شده بود!

دود این آتش به چشم فرنگی کاران می رود

قطع همکاری محمد بنا و همکارانش با فدراسیون کشتی و خالی ماندن صحنه مدیریت و رهبری کشتی فرنگی از این مردان که به تازگی با دستی پر از المپیک لندن بازگشته بودند بیش از هر چیز به ضرر شاگردانشان تمام خواهد شد.

مطمئنا این رفت و آمدهای همیشگی و حضور احتمالی مربیان جدید در راس امور، بسیار زمان بر خواهد بود و این در حالیست که فرنگی کاران کشورمان هم فرصت زیادی برای تطبیق خود با برنامه های کادر جدید و حضور در میادین آسیایی و جهانی آتی ندارند.

هنوز فراموش نکردیم کشتی فرنگی ایران در زمان ریاست محمدرضا یزدانی خرم و در زمان المپیک 2008 پکن، یکبار طعم تلخ ناکامی را با برکناری محمد بنا چشید و یکی از بدترین نتایج دهه های گذشته را عاید کشتی ایران کرد. متاسفانه اتفاقات کنونی نیز یادآور روزهای تلخ و مایوس کننده آن سالهاست که برخی تغییر و تحولات غیر منطقی و احساسی در راس امور کشتی فرنگی به بدترین کارنامه در کشتی فرنگی ایران انجامید.

جام جهانی تهران در راه است

رفتن محمد بنا و همکارانش و به تبع آن بلاتکلیفی و سردرگمی فرنگی کاران در شرایطی بوقوع پیوست که فدراسیون کشتی اوایل اسفندماه امسال باید میزبان رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد وفرنگی باشد و طبیعتا باید با تکیه بر امتیاز میزبانی، به آنچه می خواهد دست یابد. متاسفانه در حالی که تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان می توانست چهارمین قهرمانی در رقابتهای جام جهانی را امسال در تهران جشن بگیرد، وضعیت به گونه ای است که حتی به میدان رفتن مردان بی روحیه و بلاتکلیفش نیز با اما و اگر همراه شده است.

شاگردان بنا طی سه سال گذشته همچنان سکوی نخست رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی را به نام خود کرده اند و امسال هم با توجه به میزبانی این رویداد بزرگ در تهران، قصد داشتند همچنان بر سکوی قهرمانی بایستند، اما انگار با این شرایط نمی توان چندان به درخشش فرنگی کاران کشورمان امیدوار بود.

تکرار چندین باره یک اشتباه!

یکی از دلایل مهمی که محمد بنا را به سمت کناره گیری مجدد و شاید همیشگی از مدیریت کشتی فرنگی سوق داد، وعده های بی پایه و اساسی بود که حجت اله خطیب به عنوان سرپرست موقت فدراسیون به او داد. مسئولان فدراسیون کشتی با توجه به بدهی مالی 4 میلیارد تومانی این مجموعه بحران زده، باز هم برای چندمین بار دچار اشتباه شدند و در حالی که می دانستند وضعیت کنونی فعلا درست شدنی نیست، محمد بنا را با وعده و وعید به صحنه آوردند.

از همان ابتدا مشخص بود که بزرگنمایی و ظاهرسازی دوام چندانی ندارد و دیر یا زود چنین اتفاقی می افتاد، اما سوال اینجاست سرپرست موقت فدراسیون بر پایه کدام اصل و اطمینانی به محمد بنا و حتی رسول خادم وعده بهبود این وضعیت را داد؟ در حالیکه حتی خودش نیز از جایگاه ثابت و مطمئنی برخوردار نیست و پایه های صندلی ریاست او بر امور فدراسیون هر روز نسبت به روز قبل، متزلزل تر می شود. آیا خطیب و دیگر همفکرانش که باعث شدند محمد بنا دوباره به راس امور کشتی فرنگی بازگردد، نمی دانستند روحیه او با بسیاری از مربیان کنونی کشتی متفاوت است و هیچگاه نمی توان او را با همان روش های سنتی و وعده های پوشالی به میدان جنگ فرستاد؟

خطیب در خطر!

تبعات منفی رفتن محمد بنا و همکارانش از صحنه کشتی فرنگی، علاوه بر مربیان و فرنگی کاران سطوح مختلف، گریبان اهالی فدراسیون کشتی را نیز خواهد گرفت. در این میان حجت الله خطیب که به عنوان سرپرست فعالیت می کند بیشتر از سایرین در نوک پیکان انتقادات قرار خواهد گرفت و باید دید وزارت ورزش و جوانان چه تدبیری برای این فدراسیون پرحاشیه در نظر خواهد گرفت.