تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و چهارم آذر‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و نهم محرم سال 1434 هجری قمری و چهاردهم دسامبر سال 2012 میلادی.

- روز دوم از مرحله یک‌شانزدهم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* نیروی زمینی - صنعت نفت آبادان، ساعت 13:30، ورزشگاه پادگان جی تهران

* داماش ایرانیان - داماش گیلان، ساعت 14:15، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

* سایپا شمال - مس سرچشمه، ساعت 14:15ورزشگاه شهدای ساری

* ذوب‌آهن اصفهان - ملی حفاری اهواز، ساعت 14:15،ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* شهرداری یاسوج - مس کرمانساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج

* استقلال اهواز - استیل آذین گهرساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز

* ابومسلم مشهد - پیکان تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه ثامن‌الائمه مشهد

* استقلال تهران - سایپا البرز، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

- روز هفتم از هفتمین دوره مسابقات فوتبال غرب آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:

* کویت - لبنان

* عمان - فلسطین

- یازدهمین دوره مسابقات شنای مسافت کوتاه قهرمانی جهان (استخر 25 متر) امروز هم در شهر استانبول ترکیه پیگیری می‌شود که نمایندگان شنای ایران امروز در ماده 50 متر پروانه و 50 متر کرال پشت با حریفان جهانی خود به رقابت می‌پردازند.

- روز سوم از مسابقات دوومیدانی قهرمانی غرب آسیا امروز با حضور نمایندگان کشورمان در امارات پیگیری می‌شود.

- هفته هفدهم رقابتهای فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امروز با برگزاری دیدار تیم‌های بایرن مونیخ و بورسیامونشن‌گلادباخ آغاز می‌شود.