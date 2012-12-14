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۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه‌‌ ورزشی: پیگیری بیست و ششمین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور و ادامه یازدهمین دوره مسابقات شنای مسافت کوتاه قهرمانی جهان از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و چهارم آذر‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و نهم محرم سال 1434 هجری قمری و چهاردهم دسامبر سال 2012 میلادی.

- روز دوم از مرحله یک‌شانزدهم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* نیروی زمینی - صنعت نفت آبادان، ساعت 13:30، ورزشگاه پادگان جی تهران
* داماش ایرانیان - داماش گیلان، ساعت 14:15، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
*  سایپا شمال - مس سرچشمه، ساعت 14:15ورزشگاه شهدای ساری
* ذوب‌آهن اصفهان - ملی حفاری اهواز، ساعت 14:15،ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* شهرداری یاسوج - مس کرمانساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج
* استقلال اهواز - استیل آذین گهرساعت 14:15، ورزشگاه تختی اهواز
* ابومسلم مشهد - پیکان تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه ثامن‌الائمه مشهد
* استقلال تهران - سایپا البرز، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

- روز هفتم از هفتمین دوره مسابقات فوتبال غرب آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه A:
* کویت - لبنان
* عمان - فلسطین

- یازدهمین دوره مسابقات شنای مسافت کوتاه قهرمانی جهان (استخر 25 متر) امروز هم در شهر استانبول ترکیه پیگیری می‌شود که نمایندگان شنای ایران امروز در ماده 50 متر پروانه و 50 متر کرال پشت با حریفان جهانی خود به رقابت می‌پردازند.

- روز سوم از مسابقات دوومیدانی قهرمانی غرب آسیا امروز با حضور نمایندگان کشورمان در امارات پیگیری می‌شود.

- هفته هفدهم رقابتهای فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امروز با برگزاری دیدار تیم‌های بایرن مونیخ و بورسیامونشن‌گلادباخ آغاز می‌شود.

کد مطلب 1765600

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