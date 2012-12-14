اپراتور دوم بندر شهید رجایی انتخاب شد/ افتتاح اسکله مسافری بندر نوشهر در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، سید عطاء الله صدر در نشتی خبری در حاشیه نمایشگاه راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل مسافری دریای خزر اظهار داشت: در بندر انزلی ترمینال مسافری و اسکله احداث شده است و در دهه فجر در نوشهر هم اسکله مسافری به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه در بندر امیرآباد و فریدون کنار نیز اسکله برای پهلو دهی کشتی ها وجود دارد، بیان کرد: نکته مهم در خصوص حمل و نقل مسافری این است که شناور و خط کشتیرانی مسافری باید در این مناطق فعال شود و متقاضیان هم برای حمل و نقل مسافری به بنادر مراجعه کنند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: تسهیلات سازمان بنادر برای ساخت شناور به سرمایه گذاران ارایه می شود اما برای دریای خزر اعلام کردیم که برای خرید شناور هم تسهیلات داده می شود اما کسی اقدام جدی در این خصوص نکرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاسیسات زیربنایی برای حمل و نقل مسافری در شمال کشور فراهم است، گفت: سازمان بنادر از ساخت اسکله های تفریحی و شناور تفریحی در شمال کشور استقبال می کند.

صدر با بیان اینکه ظرفیت اصلی بنادر 172 میلیون تن است، اظهار داشت: تاپایان برنامه پنجم توسعه باید این ظرفیت به 210 میلیون تن افزایش پیدا کند و از این مقدار 20 میلیون تن ظرفیت برای ترانزیت کالا مورد استفاده قرار گرفت و سال گذشته 10 میلیون تن ظرفیت ترانزیت کشور بود.

وی تصریح کرد: در کنار حمل و نقل باری، حمل و نقل مسافری را هم توسعه دادیم و برای این منظور اسکله مسافری ایجاد شد و هم اکنون ظرفیت جابجایی 13 میلیون مسافر دریایی وجود دارد که سال گذشته 10 میلیون مسافر جابجا شدند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه این رقم در سال 84، 5 میلیون مسافر بوده است، گفت: تاپایان برنامه پنجم توسعه باید ظرفیت به 2 برابر برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها اشاره کرد و افزود: 165 پروژه با 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری از محل منابع داخلی و به همین میزان از محل مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست.

صدر خاطر نشان کرد: در محوطه پس کرانه ها هم سازمان بنادر انبار سیلو می سازد و کارخانه ایجاد می کند و هم اکنون هم در حال سرمایه گذاری در این بخش هستیم.

وی درخصوص توسعه ناوگان مسافری، اظهار داشت: از محل وجوه اداره شده تسهیلات بدون بهره برای شناورهای مسافری ارایه می شود و در زمینه ناوگان باری هم تسهیلاتی از سوی سازمان بنادر اختصاص می یابد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره ابهامات برنده مزایده اپراتور بندر شهید رجایی، اظهار داشت: در سال 89 کارگروه ویژه دولت برای افزایش سطح فعالیت های این بندر به عنوان هاب منطقه، برنامه ای را تصویب کردند تا براساس آن اپراتور دوم برای این بندر انتخاب شود.

صدر با بیان اینکه 6 شرکت در مزایده شرکت کردند تا پس از ارزیابی ها 3 شرکت به مرحله نهایی رسیدند، بیان کرد: در پایان دو شرکت در مزایده باقی ماندند که یکی از شرکت ها در روز بازگشایی پاکت ها اعلام انصراف کرد که براساس قانون شرکت باقیمانده که شرکت کاوه بود به عنوان اپراتور دوم انتخاب شد.

وی تصریح کرد: یکی از شرایط ما این بود که برنده مزایده باید بدهی به سازمان نداشته باشد بنابراین به شرکت کاوه فرصت داده شد تا بدهی خود را تصویب کند ضمن آنکه این شرکت قرا بود سیلوی غلات را در بندرامام به اتمام برساند اما هنوز موفق به اینکار نشده است بنابراین با اتمام مهلت شرکت کاوه برای پرداخت بدهی، اپراتوری که انصراف داده بود انتخاب شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: اپراتور دوم به نام شرکت بنیاد بارانداز در ترمینال دو بندر شهید رجایی آغاز بکار کرده است ضمن آنکه این شرکت در بندر بوشهر نیز فعالیت دارد.

صدر با اشاره به اینکه هم اکنون 7670 شناور ثبت شده در ایران وجود دارد، بیان کرد: ساخت 2 ربات زیردریایی در سازمان بنادر به اتمام رسیده است که اولین آن ربات پایشگر بصیر خلیج فارس بود که یکماه پیش به افتتاح رسید و دومین آن در نمایشگاه افتتاح شد که برای بازرسی بدنه کشتی ها ساخته شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه 90 میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی از بنادر کشور تخلیه و بارگیری شده است، گفت: از سال گذشته تاکنون 1.5 درصد رشد تخلیه و بارگیری داشتیم که در بخش غیرنفتی با 4.5 درصد رشد روبرو بودیم.

صدر تصریح کرد: بخش ترانزیت غیرنفتی 72 درصد رشد و در بخش غیرنفتی هم حدود 28 درصد رشد داشته است و در کل کشور نیز میزان ترانزیت نسبت به سال گذشته با 25 درصد رشد همراه بوده است که سهم بنادر ازاین میزان 45 درصد بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص بندر چمخاله، اظهار داشت: یکی از اقدامات سازمان بنادر توسعه ساحلی کشور است که در کنار ساخت بنادر بزرگ تجاری، سرمایه گذاری در بنادر کوچک را هم انجام می دهیم.

وی با بیان اینکه برای توسعه بنادر 60 بندر کوچک چند منظوره در سواحل جنوبی کشور در دست اجرا داریم، اظهار داشت: بندر چمخاله هم یکی از این بنادر است که تصمیم داریم از حالت رکود خارج شده و جزو بنادر تجاری و گردشگری شود.

صدر تصریح کرد: اراضی اطراف این بندر تملک شده و حدود 60 میلیارد تومان هم امسال در این بندر سرمایه گذاری شده است.