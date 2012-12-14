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۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۸:۲۸

با حضور لاریجانی؛

کتاب " الفقه و القانون" در قم رونمایی شد

کتاب " الفقه و القانون" در قم رونمایی شد

قم - خبرگزاری مهر: کتاب " الفقه و القانون" توسط رئیس مجلس شورای اسلامی در قم رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب " الفقه و القانون" شامگاه پنج شنبه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با حضور علی لاریجانی، جمعی از مسئولان این مرکز رونمایی شد.

حجت الاسلام احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات  اسلامی مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: این کتاب در برگیرنده مباحث مربوط به رابطه فقه و قانون و چگونگی تطابق میان این دو مبحث است.

وی ادامه داد: این کتاب در نوع خودش اولین گام را در این مسیر برداشته است و هم اکنون در یک جلد و با زبان عربی به بازار کتاب عرضه خواهد شد.

مبلغی تاکید کرد: تا یک ماه دیگر این کتاب با ترجمه فارسی آماده انتشار می شود و در تالیف این کتاب مجموعه ای از شخصیت های حوزوی، دانشگاهی و افراد سرشناسی از جهان اسلام مشارکت داشته اند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: این کتاب شامل مجموع مقالات برگزیده در کنفرانس فقه و قانون است و به همین دلیل از کیفیت بالای علمی و فقهی برخوردار است.
 

کد مطلب 1765604

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