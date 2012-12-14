مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خوراک فکری متناسب با نیازهای کشور ارائه دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در جلسه شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که شامگاه پنج شنبه در محل این مرکز برگزارشد، اظهار داشت: قانون گذاری در کشور ما برپایه اسلام است و از جهات مختلف ضرورت تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس وجود داشت.



وی ادامه داد: از مجلس هشتم بود که اقدامات چنین کاری صورت گرفت و هم اکنون که چنین ارتباطاتی بین این مرکز و متخصصان این عرصه شکل گرفته در واقع زمان باروری این مرکز است.



نماینده مردم قم در خانه ملت با بیان اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی باید خوراک ها و الگوهایی فکری متناسب با نیازهای کشور را ارائه دهد، گفت: شاید بعضی مسائل روزمره ما به دلیل عدم وجود چنین تریبون ها و مراکزی حل ناشده باقی بمانند.



وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی انتظاراتی از این مرکز دارد، گفت: یکی از این انتظارات توجه به حجم قوانینی است که در مجلس در حال تصویب است، اولین گام در این عرصه این است که با موارد فقهی مخالفتی نداشته باشند.



در فقه مسائلی وجود دارد که برای عملی شدن آن ها قانون وجود ندارد



لاریجانی در ادامه گفت: از دیگرمسائل مهم این است که ما در فقه مسائلی داریم که برای به فعلیت رسیدن آنها قانونی وجود ندارد و می‌توان با بررسی‌های لازم پیشنهاداتی دراین زمینه ارائه داد.



وی تاکید کرد: از دیگر انتظارات بررسی مسائل مربوط به نحوه عملکرد نمایندگان است و مسئله بعدی توجه به ضروریات بودجه گذاری است.



رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما در مواردی نیاز به یکسری مبانی روشن داریم، چرا که بعضی مسائل ظاهرشان تعارضی با شریعت ندارد اما این ضرورت دارد که در چنین مباحثی نیز لایه های زیرین مورد بررسی قرار بگیرند.



وی ادامه داد: یکی از وظایف مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که بر اساس نگاه جامع اسلام عزیز به همه زمینه‌ها، روشن کند که چه نقشه ها و برنامه هایی منتج از آن می توان برای حرکت در زمینه های مختلف ترسیم کرد.



لاریجانی با بیان اینکه در هشت دوره قانون گذاری مجلس شورای اسلامی بیش از سه برابر نسبت به دوره های قبل ازآن قانون تصویب شده است، گفت: نتیجه این قوانین چه بوده و آیا می توان از آن ها یک مکتب فکری برای کشور حاصل کرد.



تعاریف اولیه عدالت هنوز باز نشده است



وی افزود: مدینه اسلامی بر اساس عدالت است که شکل می‌گیرد اما تعاریف اولیه هنوز باز نشده تا بتوان در خصوص آن ها قوانین تصویب کرد.



رئیس قوه مقننه با بیان اینکه شاید جایی بهتر از حوزه علمیه برای ایجاد چارچوب‌های دقیق فقهی نباشد، گفت: انتظار این است که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بهره گیری از این ظرفیت عظیم قم بتواند در دستیابی به اهداف خود موفق باشد.

