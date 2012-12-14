مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پل ارتباطی خوبی برای محققان حوزه و دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مبلغی در جلسه شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که شامگاه پنج‌شنبه‌ در محل این مرکز برگزار شد، اظهار داشت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس توانسته است ضمن دنبال کردن ماموریت‌های خود، تاثیرات متنوعی را از خود برجای گذارد.



وی ادامه داد: یکی از این تاثیرات این است که با بعضی مراکز حوزوی که فعالیت هایی برای گسترش تعالیم دینی انجام می دهند ارتباط برقرارکند، گاهی حتی از پژهشگاه های مهم حوزه علمیه به صورت تیمی در این مرکز حضور می یابند و احساس می کنند نتیجه کارشان در این مرکز می تواند عرضه شود.



این مرکز می‌تواند پل ارتباطی مناسبی برای محققان باشد



رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه این مرکز می‌تواند پل ارتباطی مناسبی برای محققان باشد، گفت: با وجود اینکه از عمر این مرکز زمان چندانی نمی گذرد اما در بین حوزویان و طلاب و فضلای حقوق دان به خوبی جای گرفته است.



وی تاکید کرد: اگرچه ماموریت این مرکز بسیج کردن حوزویان است اما خوشبختانه ما شاهد این هستیم که در کنار این وظیفه، توانسته ایم با اساتید دانشگاهی و افراد با تجربه در این مسائل نیز تعامل خوبی برقرار کنیم.



مبلغی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس توانسته است جلسات و حلقه‌های خوبی با حضور کارشناسان مسائل فقهی و قانونی تشکیل دهد، گفت: عنصر هماهنگی در این مرکز بسیار چشمگیر است و بنای ما این است تا از ظرفیت های موجود نهایت بهره را ببریم.



تعاملات بسیار مناسبی نیز با مرکز پژوهش‌های مجلس برقرار کرده‌ایم



وی با بیان اینکه به منظور استفاده از ظرفیت‌ها طرحی با عنوان طرح رصد را تعریف کرده‌ایم، تصریح کرد: درکنار روابط بسیار مناسب با مراکز دینی و اساتید دانشگاهی، تعاملات بسیار مناسبی نیز با مرکز پژوهش‌های مجلس برقرار کرده ایم.



حجت الاسلام مبلغی ضمن بیان اینکه شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی از اساتید حوزه و دانشگاه و افراد باتجربه تشکیل شده است، گفت: این شورا در سه کمیته فقه اقتصادی و معاملاتی، فقه فرهنگی و اجتماعی و فقه حقوقی و قضایی تقسیم شده است.



رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه اکنون در حال وقوع است باید در ابتدای انقلاب اسلامی شکل می گرفت و ما از این ضعف‌ها ضربه‌ها خورده‌ایم، بنابراین اکنون که ایجاد شده باید نهایت بهره را از آن برد.

