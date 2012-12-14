بهره برداری از دستگاه تست آزمایشهای هوافضا از راه دور

به گزارش خبرنگار مهر، سرومکانیزم دستگاه آزمایشگاهی است که با هدف آشنایی دانشجو با اجزای سیستم کنترل بالکهای آیرودینامیکی وسایل پرنده، چگونگی تعامل این اجزا با هم و همچنین فراهمکردن امکان طراحی و پیادهسازی سریع کنترلکننده (Rapid Control Prototyping) و نیز امکان بررسی اثر گشتاورهای آیرودینامیکی بر عملکرد حلقه کنترل تولید شدهاست.
در این دستگاه این امکان ایجاد شده که دانشجو بتواند بدون نیاز به حضور در آزمایشگاه و حتی از منزل و بدون محدودیت زمانی در هر یک از ساعات شبانه روز با داشتن تصاویر زنده از دستگاه، از آن استفاده کند و آزمایش های موردنظر را انجام دهد.
به گفته دکتر هادی نوبهاری- طراح این سیستم، در این روش ضرورتی برای گروهبندی دانشجویان وجود ندارد و دانشجویان میتوانند به صورت انفرادی در بازههای زمانی که خود رزرو میکنند، آزمایشهای مربوط را انجام دهند. این قابلیت همچنین امکان ارائه خدمات متقابل با سایر دانشگاهها و حتی برخی از دانشگاههای خارج از کشور را نیز فراهم می کند.
وی همچنین اضافه کرد: اولین کاربر بینالمللی این دستگاه از سوی دکتر امامی استاد دانشگاه تورنتو به درخواست دانشکده مهندسی هوافضا و به منظور ارزیابی قابلیتها و عملکرد دستگاه انجام شد.
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