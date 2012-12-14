  1. عناوین کل
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۹:۰۷

لاهوتی عنوان کرد:

حفظ سرمایه گذاری های موجود مهمترین وظیفه مسئولان است

حفظ سرمایه گذاری های موجود مهمترین وظیفه مسئولان است

لنگرود - خبرگزاری مهر: نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به اینکه ایجاد هر شغل به 50 میلیون تومان سرمایه‌ گذاری نیاز دارد، گفت: نیاز است که مسئولان علاوه بر حمایت از سرمایه گذاری های جدید، به حفظ سرمایه گذاری های موجود اهتمام داشته باشند تا صنایع به مرحله ورشکستگی و نابودی نرسند.

 مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نابودی صنعت ابریشم در گیلان افزود: صنعت تولید پیله ابریشم به مرحله نابودی رسیده است.

وی تصریح کرد: میزان تولید پیله کرم ابریشم در سالهای گذشته هفت هزار تن بوده که این رقم در سالهای کنونی به 500 تن در سال کاهش یافته است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی از تغییر کاربری بیش از 60 درصد باغهای توت به منظور تولید ابریشم در کشور خبر داد و گفت: در کل کشور چهار کارخانه تولید ابریشم طی سالهای گذشته در لنگرود، صومعه‌ سرا و دو کارخانه در استان خراسان در کشور فعال بودند، که هم اکنون دو کارخانه تولید ابریشم بطور کلی تعطیل شده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت باغهای چای افزود: با رهاسازی 50 درصد از باغ های چای از سوی کشاورزان، وضعیت نامناسبی نیز بر تولید چای در استان حاکم شده و نگاه غلط به پرداخت یارانه از سوی دولت صنعت چای را به بن بست رسانده است.

لاهوتی در ادامه با بیان اینکه 20 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران به عهده کارخانه ‌داران چای است، از پرداخت هشت میلیارد و 600 میلیون تومان باقی مانده مطالبات چایکاران بزودی توسط دولت خبر داد.

کد مطلب 1765614

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید