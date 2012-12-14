حفظ سرمایه گذاری های موجود مهمترین وظیفه مسئولان است

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نابودی صنعت ابریشم در گیلان افزود: صنعت تولید پیله ابریشم به مرحله نابودی رسیده است.

وی تصریح کرد: میزان تولید پیله کرم ابریشم در سالهای گذشته هفت هزار تن بوده که این رقم در سالهای کنونی به 500 تن در سال کاهش یافته است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی از تغییر کاربری بیش از 60 درصد باغهای توت به منظور تولید ابریشم در کشور خبر داد و گفت: در کل کشور چهار کارخانه تولید ابریشم طی سالهای گذشته در لنگرود، صومعه‌ سرا و دو کارخانه در استان خراسان در کشور فعال بودند، که هم اکنون دو کارخانه تولید ابریشم بطور کلی تعطیل شده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت باغهای چای افزود: با رهاسازی 50 درصد از باغ های چای از سوی کشاورزان، وضعیت نامناسبی نیز بر تولید چای در استان حاکم شده و نگاه غلط به پرداخت یارانه از سوی دولت صنعت چای را به بن بست رسانده است.

لاهوتی در ادامه با بیان اینکه 20 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران به عهده کارخانه ‌داران چای است، از پرداخت هشت میلیارد و 600 میلیون تومان باقی مانده مطالبات چایکاران بزودی توسط دولت خبر داد.