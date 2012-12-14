تردد زائران در مرز مهران هفت درصد افزایش یافت

محمود ساریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود خروجی بینالمللی مهران در استان ایلام از مهمترین ظرفیتهای استان محسوب شده که مد نظر مسئولان امر قرار دارد.
وی افزود: روزانه پنج هزار زائر ایرانی و عراقی از راه پایانه مسافری مرزی مهران به شهرهای مذهبی دو کشور رفت و آمد می کنند.
این مسئول بیان داشت: یک میلیون و 300 هزار زائر ایرانی و عراقی، امسال تاکنون از راه این پایانه به شهرهای مذهبی دو کشور رفت و آمد کرده اند.
ساریان اعلام کرد: رفت و آمد این زائران، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش داشته است.
وی افزود: نزدیک به 578 هزار نفر از این زوار ایرانی و 714 هزار نفر از اتباع کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان، هندوستان و آذربایجان بودند.
این مسئول عنوان کرد: تمهیدهای لازم برای رفاه حال مسافران عتبات عالیات اندیشیده شده، و با برنامه ریزی صورت گرفته با ادارات ذیربط مشکل خاصی در این مورد وجود ندارد.
وی تصریح کرد: عزیمت زائران اماکن مقدسه کشور عراق در مرز مهران از پایانه مرزی فقط از طریق کاروان های حج و زیارت امکان پذیر خواهد بود و از خروج زائران انفرادی جلوگیری می شود.
به گفته وی مرز بین المللی مهران در 85 کیلومتری ایلام نزدیک ترین مرز رسمی کشور به اماکن مقدس کشور عراق است.
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