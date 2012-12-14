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۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۹:۳۰

ساریان:

تردد زائران در مرز مهران هفت درصد افزایش یافت

تردد زائران در مرز مهران هفت درصد افزایش یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر پایانه مرزی بین المللی مهران گفت: در سال جاری میزان تردد زائران از مرز مهران به عراق هفت درصد افزایش یافته است.

محمود ساریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود خروجی بین‌المللی مهران در استان ایلام از مهمترین ظرفیتهای استان محسوب ‏شده که مد نظر ‏مسئولان امر قرار دارد‎.‎

وی افزود: روزانه پنج هزار زائر ایرانی و عراقی از راه پایانه مسافری مرزی مهران به شهرهای مذهبی دو کشور رفت و آمد می کنند.

این مسئول بیان داشت: یک میلیون و 300 هزار زائر ایرانی و عراقی، امسال تاکنون از راه این پایانه به شهرهای مذهبی دو کشور رفت و آمد کرده اند.‏

ساریان اعلام کرد: رفت و آمد این زائران، در ‏مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ‏‎هفت درصد افزایش داشته است.‏

وی افزود: نزدیک به 578 هزار نفر از این زوار ایرانی و 714 هزار نفر از اتباع کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان، هندوستان و آذربایجان بودند.

این مسئول عنوان کرد: تمهیدهای لازم برای رفاه حال مسافران عتبات عالیات اندیشیده شده، و با برنامه ریزی صورت گرفته با ادارات ذیربط مشکل خاصی در این مورد وجود ندارد.

وی تصریح کرد: عزیمت زائران اماکن مقدسه کشور عراق در مرز مهران از پایانه مرزی فقط از طریق کاروان های حج و زیارت امکان پذیر خواهد بود و از خروج زائران انفرادی جلوگیری می شود.

به گفته وی مرز بین المللی مهران در 85 کیلومتری ایلام نزدیک ترین مرز رسمی کشور به اماکن مقدس کشور عراق است.

 

کد مطلب 1765619

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