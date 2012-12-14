تردد زائران در مرز مهران هفت درصد افزایش یافت

محمود ساریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود خروجی بین‌المللی مهران در استان ایلام از مهمترین ظرفیتهای استان محسوب ‏شده که مد نظر ‏مسئولان امر قرار دارد‎.‎

وی افزود: روزانه پنج هزار زائر ایرانی و عراقی از راه پایانه مسافری مرزی مهران به شهرهای مذهبی دو کشور رفت و آمد می کنند.

این مسئول بیان داشت: یک میلیون و 300 هزار زائر ایرانی و عراقی، امسال تاکنون از راه این پایانه به شهرهای مذهبی دو کشور رفت و آمد کرده اند.‏

ساریان اعلام کرد: رفت و آمد این زائران، در ‏مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ‏‎هفت درصد افزایش داشته است.‏

وی افزود: نزدیک به 578 هزار نفر از این زوار ایرانی و 714 هزار نفر از اتباع کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان، هندوستان و آذربایجان بودند.

این مسئول عنوان کرد: تمهیدهای لازم برای رفاه حال مسافران عتبات عالیات اندیشیده شده، و با برنامه ریزی صورت گرفته با ادارات ذیربط مشکل خاصی در این مورد وجود ندارد.

وی تصریح کرد: عزیمت زائران اماکن مقدسه کشور عراق در مرز مهران از پایانه مرزی فقط از طریق کاروان های حج و زیارت امکان پذیر خواهد بود و از خروج زائران انفرادی جلوگیری می شود.

به گفته وی مرز بین المللی مهران در 85 کیلومتری ایلام نزدیک ترین مرز رسمی کشور به اماکن مقدس کشور عراق است.

‏