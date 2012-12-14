صیانت از ارزشهای دینی و پاسداری از خون شهدا اولین وظیفه ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بهرام نیا در جلسه مشاوران امور ایثارگران دستگاه های اجرایی اظهار داشت: ایلام سرزمین دلاورمردی ها و رشادتهای است که در طول هشت سال دفاع مقدس با تقدیم سه هزار شهید برای دفاع از کیان اسلام و امام وطن در حماسه ایثار، آزادی را با سرخی خون خود بر خاک ایران به ارمغان آوردند .

وی ادامه داد: وظیفه تک تک ماست برای حفظ و اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت نیز در راستای تکریم خانواده شهدا تلاش کنیم، و دستگاه های اجرایی نیز باید بر اساس تکلیف شرعی و قانونی البته در حیطه وظایف و مسئولیتی که برای آنها تعریف شده از ارایه خدمات به خانواده معزز شهدا دریغ نکنند .

بهرام نیا شهدا را پرچمداران آزادی و آزادگی و سنبل ملت شجاع و دلیر ایران معرفی کرد که با خون پاکشان در گوش جهان خواران فریاد کردند. تا جای که ملت ایران به تاسی از سرور و سالار شهیدان اقا ابا عبدالله حسین (ع) برای صیانت از اسلام و ایران جان بر کف گرفته و خون ها تقدیم آب و خاکشان می کنند .

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید در میان نسل جوان نهادینه شود

مشاور استاندارایلام در جلسه کارگروه مشاوران ایثارگر دستگاه های اجرایی اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و خلق حماسه مردان وزنان ایلامی در دوران دفاع مقدس باید در میان جامعه نهادینه شود.

حسن پورخلیل اظهار داشت: ترویج فرهنگ و ارزش های دوران دفاع مقدس در زمان حاضر برای مقابله با تهاجم نرم افزاری ، شبیخون و ناتوفرهنگی دشمن می تواند بسیار موثر و کارساز باشد.

وی با بیان اینکه خانواده‌های معظم شاهد با صبر و بردباری خود در حفظ و حراست از اسلام و انقلاب تلاش مجدانه‌ای داشته‌اند، ابراز داشت: انتقال این ارزشها در میان نسل امروز جامعه بسیار مهم و در خور توجه است.

پور خلیل ادامه داد: دفاع مقدس سرشار از زیباترین جلوه های ایثارگری است که باید پاس داشته شود و برای این کار زبان هنر بهترین وسیله است .

مشاور استاندار درامورایثارگران افزود: دشمنان ایران اسلامی امروز با شیوه های مختلف از جمله جنگ نرم و هجمه فرهنگی قصد و هدف تضعیف باورهای دینی ملت دارند که باید در این زمینه که با پیچیدگی های زیادی همراه است مردم و مسئولان بیشتر هوشیار باشند.

استاندار ایلام از دانشکده علوم قرآنی بازدید کرد



استاندار ایلام از بخش های مختلف دانشکده علوم قرآنی بازدید و ازنزدیک در جریان فعالیتهای فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی این مرکز قرار گرفت .



محمود عباس زاده در این بازدید اظهار داشت: آموزش علوم قرآنی بسیار ارزشمند ، مفید و انسان ساز است و بعنوان یک کار ارزشی و علمی در جامعه نمود فراوان دارد.

وی افزود: باید از توان و ظرفیت علمی و پژوهشی دانشجویان این دانشکده برای توسعه علوم قرآنی ، معارف اسلامی و بسط آن در جامعه اسلامی بهره گرفت.

عباس زاده با بیان اینکه آموزش علوم قرآنی یک کار ارزشی است تصریح نمود:راه اندازی دانشکده قرآنی یک کار عظیم و افتخاری بزرگ است که خدمت در آن سعادت بزرگی می خواهد که همانا تقرب به درگاه معرفت الهی است.

دفاتر پیشخوان با هدف افزایش رضایتمندی وتقویت پاسخگویی گسترش می یابند

معاون توسعه ومدیریت منابع انسانی استانداری ایلام گفت: دفاتر پیشخوان با هدف افزایش رضایتمندی وتقویت پاسخگویی گسترش می یابند.

موسی کریمی در شانزدهمین جلسه کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت اظهار داشت:خدمات ارائه شده به دفاتر بایدافزایش، تا کیفیت ارائه خدمات به نحو مطلوب انجام گیرد وی رضایت عمومی را به همراه آورند.

وی افزود: استفاده از نیروی متخصص وتحصیلکرده باید در اولویت کار دفاتر قرار گیرد. تاکیفیت وظرفیت ارائه خدمات در دفاتر ارتقاء یابد .

کریمی با تاکید به اینکه بایدتعامل مثبتی بین دفاترو دستگاههای دولتی ایجاد شود بیان نمود:همکاری وتعامل باعث ارائه خدمات مطلوب به مردم می شود.

وی با بیان اینکه واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان یکی از شاخصه های ارزیابی عملکرد است، تصریح کرد: دفاتر خدمات پیشخوان به منظور تسهیل و تسریع درروند خدمات رسانی دایر شده اند تا بتوان زمینه جذب خدمات بیشتر از دستگاههای دولتی را فراهم آورند

9 دی نماد بینش سیاسی ملت ایران است

استاندار ایلام گفت: 9 دی مانور نرم بموقع ملت ایران در مقابل جنگ نرم تحمیلی دشمن بود

محمود عباس زاده در نشست برگزاری آیین 9 دی که در محل استانداری ایلام برگزار شد افزود: مدیریت و دفع فتنه سال 88 یکی از ارزشمندترین و گران سنگ ترین تجربیات انقلاب اسلامی است.

وی اظهار داشت: همان گونه که در هفته ی دفاع مقدس اصولا باید مولفه های پیروزی ملت در جنگ را دقیق تبیین کنیم در برنامه های 9 دی نیز باید مولفه هایی که منجر به پیروزی ملت در فتنه 88 شد، را تبیین کنیم .

وی ادامه داد: اگر زمینه های منجر به فتنه 88 و عوامل پیروزی ملت ایران در این فتنه را دقیق تبیین نکنیم و برخورد سطحی بنمایم ممکن است در تکرار تاریخ هزینه های دیگری بدهیم به همین دلیل باید این گونه نمادها را نگهداری کنیم وبا آسیب شناسی دقیق از این فرصت استفاده کنیم.

عباس زاده گفت: به اعتقاد بنده، تبیین فتنه بسیار سخت تر از تبیین جنگ است چون فتنه جای است مرز روشن بین حق و باطل را چنان کمرنگ می کند که تشخیص این مرز به سادگی مقدور نباشد چون در فتنه به حق لباس باطل می پوشاند و باطل نیز نقاب حق می زند.