سپاه ولیعصر (عج) خوزستان مقاله روزنامه جمهوری اسلامی را محکوم کرد

به گزارش خبر گزاری مهر، در این بیانه آمده است: هر چند برای اهل فن این نوع ادبیات بسیار آشناست و می توان تفکر پشت آن را به صورت عریان دید ولی از روزنامه جمهوری اسلامی انتظار نمی رفت منتشر کننده دست نوشته ای گردد که از آن بوی متعفن تفکر وهابیت به استشمام میرسد.



در این بیانه عنوان شده است: روزنامه جمهوری اسلامی در شماره 9629 مطلبی را با عنوان: «آیا امام حسین به ایجاد مشکلات برای مردم رضایت دارند؟!» را به چاپ رساند که موجبات اعتراض و تاسف مومنین را برای گردانندگان این روزنامه به دنبال داشت. نویسنده این متن سخیف عنوان داشته است که مردم ولایتمدار خوزستان از ترافیک به وجود آمده به دلیل بازدید از ضریح متبرک حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) به دفتر این روزنامه شکایت نموده اند.



این بیانه می افزاید: این مطلب در حالی با عنوان خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی در اهواز به چاپ رسیده است که شهرهای مختلف کشور میزبان ضریح متبرک حضرت ابا عبدالحسین (علیه السلام) بوده اند و عاشقان خاندان ولایت و امامت از اقصی نقاط کشور برای بازدید از ضریح متبرک که انشالله به زودی سال ها قرار است زیر قبه حرم حسینی (علیه السلام) و مضجع شریف امام سوم شیعیان قرار بگیرد همچون پروانه گرد شمع فروزان حسینی طواف عشق نمودند. نویسنده این متن جاهلانه، دانسته یا ندانسته به شور و شعور حسینی میلیون ها عاشق حضرت سیدالشهداء (علیه السلام)، خانواده ی معظم شهدا، جانبازان و آزادگان توهین نموده است.

در بیانه سپاه حضرت ولیعصر استان خوزستان آمده است: روزنامه جمهوری اسلامی می بایست هر چه سریع تر از ملت شریف ایران به دلیل انتشار این مطلب موهن عذرخواهی نموده و یا عنوان «اسلامی» را از نام روزنامه خود حذف نماید تا محلی که بنا دارد به اعتقادات مذهبی اهانت کند نام اسلام را یدک نکشد. سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان این اهانت سخیف به حضور میلیونی مردم ولایتمدار اهواز در استقبال از ضریح مطهر امام حسین (ع) را محکوم و مجازات هرچه سریع تر نگارندگان این متن را خواستار است.