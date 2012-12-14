به گزارش خبر گزاری مهر، در این بیانه آمده است: هر چند برای اهل فن این نوع ادبیات بسیار آشناست و می توان تفکر پشت آن را به صورت عریان دید ولی از روزنامه جمهوری اسلامی انتظار نمی رفت منتشر کننده دست نوشته ای گردد که از آن بوی متعفن تفکر وهابیت به استشمام میرسد.
در این بیانه عنوان شده است: روزنامه جمهوری اسلامی در شماره 9629 مطلبی را با عنوان: «آیا امام حسین به ایجاد مشکلات برای مردم رضایت دارند؟!» را به چاپ رساند که موجبات اعتراض و تاسف مومنین را برای گردانندگان این روزنامه به دنبال داشت. نویسنده این متن سخیف عنوان داشته است که مردم ولایتمدار خوزستان از ترافیک به وجود آمده به دلیل بازدید از ضریح متبرک حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) به دفتر این روزنامه شکایت نموده اند.
این بیانه می افزاید: این مطلب در حالی با عنوان خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی در اهواز به چاپ رسیده است که شهرهای مختلف کشور میزبان ضریح متبرک حضرت ابا عبدالحسین (علیه السلام) بوده اند و عاشقان خاندان ولایت و امامت از اقصی نقاط کشور برای بازدید از ضریح متبرک که انشالله به زودی سال ها قرار است زیر قبه حرم حسینی (علیه السلام) و مضجع شریف امام سوم شیعیان قرار بگیرد همچون پروانه گرد شمع فروزان حسینی طواف عشق نمودند. نویسنده این متن جاهلانه، دانسته یا ندانسته به شور و شعور حسینی میلیون ها عاشق حضرت سیدالشهداء (علیه السلام)، خانواده ی معظم شهدا، جانبازان و آزادگان توهین نموده است.
با صدور بیانیه ای/
سپاه ولیعصر (عج) خوزستان مقاله روزنامه جمهوری اسلامی را محکوم کرد
اهواز - خبرگزاری مهر: سپاه حضرت ولیعصر (عج) استان خوزستان با صدور بیانیه ای مقاله مندرج شده در روزنامه جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرد.
به گزارش خبر گزاری مهر، در این بیانه آمده است: هر چند برای اهل فن این نوع ادبیات بسیار آشناست و می توان تفکر پشت آن را به صورت عریان دید ولی از روزنامه جمهوری اسلامی انتظار نمی رفت منتشر کننده دست نوشته ای گردد که از آن بوی متعفن تفکر وهابیت به استشمام میرسد.
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