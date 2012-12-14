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۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۹:۴۹

تابش فر اعلام کرد:

توسعه فعالیتهای شهرداری و دهیاریها ۱۸هزار میلیارد اعتبار می خواهد

توسعه فعالیتهای شهرداری و دهیاریها ۱۸هزار میلیارد اعتبار می خواهد

قائم شهر - خبرگزاری مهر: قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: توسعه فعالیتهای شهرداری و دهیاریهای کشور نیازمند ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین تابش فر شامگاه جمعه در نشست با شهرداران قائم شهر، کیاکلا ، ارطه و شوراهای بخش این منطقه با بیان اینکه شهرداریها یک نهاد عمومی غیردولتی هستند، اظهار داشت: شهرداریها به دلیل نزدیکی با زندگی مردم و بدنه مدیریت شهری نظیر شهرداری ، بخشداری همیشه توسط مردم رصد می شوند.

وی بیان داشت: هیچ نهادی نظیر شهرداری تجزیه و تحلیل نمی شود و مدیریت شهری در جهان پیشانی دولت و از حساسیت بالایی برخوردار است.

قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با بیان اینکه در کشور هزار و ۲۶۰ شهرداری و ۲۶ هزار دهیاری فعال است، گفت: توسعه فعالیت این نهادهای عمومی نیازمند بودجه ۱۸ هزار میلیارد تومانی است.

تابش فر یکی از رویکردهای اصلی حوزه مدیریت شهری در کشور را کم کردن وابستگی به کمکهای دولتی و عوارض و حرکت به سمت شناسایی درآمدهای پایدار و روش ها و ابزارهای جدید تامین منابع مالی در مدیریت شهری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه از هزار و ۲۰۰ شهر کشور حدود ۷۶ شهر زیر جمعیت ۵۰ هزار نفر است، گفت: بدلیل کمبود جمعیت، ساخت مسکن مهر در این شهرها سبب کاهش درآمد شهرداریها شده است.

قائم مقام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تاکید کرد: با توجه به اینکه در جهان مدیریت شهری به اقتصاد شهری تبدیل شده، شهرداریها باید به روشهای نوین مالی دست یابند.



 

کد مطلب 1765627

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