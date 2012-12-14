برگزاری جشنواره قرآن در کشور/ هر استان مامور معرفی یک امام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی پنج شبه شب در مراسم اختتامیه هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم(مدهامتان) در اهواز اظهار کرد: هفته گذشته حکم معاونت امور قرآن و عترت وزارت ارشاد برای اولین بار صادر و این معاونت در ساختار این وزارت تشکیل شد که این امر به این علت است که بیش از گذشته به بحث قرآن و عترت در کشور پرداخته شود.

وی افزود: تشکیل این معاونت منافاتی با نقش معاونتهای هنری، فرهنگی و سینمایی وزارت ارشاد در تبلیغ و ترویج قرآن و آموزه های اهل بیت در چارچوب فعالیت خود مثل ساخت فیلم، تئاتر ، انتشار کتاب و ... ندارد و همه باید برای تبلیغ قرآن فعالیت کنند.



حسینی عنوان کرد: امسال قصد داریم جشنواره قرآن را در 22 رشته در کشور برگزار کنیم تا همانند جشنواره های فیلم، شعر و تئاتر فجر یک جشنواره قرآن سراسری در کشور داشته باشیم که البته سایر استانها همانند خوزستان هم می توانند یکی از این رشته را میزبانی کنند تا همه استانها در برگزاری چنین جشنواره ای نقش داشته باشند.



وزیر ارشاد تصریح کرد: باید به گونه ای فعالیت کنیم که هر کس توانایی فعالیت در رشته های قرآنی و دینی را داشته باشد شناسایی و جذب شود که خوشبختانه وجود کانونهای فرهنگی مساجد در اغلب مساجد کشور باعث گسترش این فعالیت و شناسایی استعدادهای دینی و قرآنی در کشور شده است.



حسینی افزود: کانونهای فرهنگی مساجد هم در کشور روز به روز در حال افزایش از نظر کمی و کیفی هستند و چشم اندازی امیدوار کننده برای کشور ترسیم کرده اند.



وی همچنین اظهار کرد: بدون تردید، خوزستان فعالترین استان در فعالیتهای قرآنی، دینی و امور کتابخانه ها است و در مدت اخیر مجتمعهای فراوانی از سوی ارشاد استان در شهرهای مختلف افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است مردم این استان هم نشان داده اند به این نظام و اهل بیت(ع) وفادار هستند و استقبال میلیونی آنها از ضریح جدید حرم امام حسین(ع) این حرف من را ثابت می کند.



حسینی عنوان کرد: اکنون که دشمن با استفاده از انواع ابزارهای رسانه ای و شبکه های ماهواره ای خود قصد ایجاد شبهه در بین مردم را دارد و حتی جسورانه در واقعه کربلا شبهه ایجاد می می کنند ما نیز باید بر شدت فعالیتهای خود برای معرفی بیشتر اهل بیت(ع) و اسلام بیفزائیم.



وزیر ارشاد عنوان کرد: کار دشمنان به جایی رسیده که چند روز قبل یک فیلم موهن دیگر به پیامبر و اسلام این بار در کشور اسپانیا و توسط یک پاکستانی از دین برگشته ساخته شده و قرار است نمایش داده شود. این موضوع نشان می دهد این قبیل کارها که متاسفانه به اسم آزادی بیان صورت می گیرد سازماندهی شده است و غرب که از قدرت بالای اسلام به هراس افتاده است هدفی غیر از ضربه زدن به اسلام و جلوگیری از نفوذ بیش از پیش آن ندارد.



حسینی همچنین به مصوبه اخیر شورای فرهنگ عمومی کشور اشاره کرد و گفت: در این شورا تصویب شد هر استان مکلف است یک امام را به صورت ویژه در قالب، برگزاری مراسم مختلف و ساخت فیلم، تئاتر، انتشار کتاب، برگزاری انواع جشنواره ها و همایشها برای کشور معرفی کند و تنها به شهادتها و ولادتها بسنده نکنیم.



وی همچنین به درخواست نماینده ولی فقیه، استاندار و مدیرکل ارشاد خوزستان برای انتقال دائمی دبیرخانه مسابقات قرآنی مدهامتان به این استان موافقت کرد و گفت: رقابتهای مقدماتی این رقابتها باید در همه استانها برگزار شود ولی استان خوزستان مسئول برگزاری و هدایت رقابتهای نهایی آن خواهد بود.



مراسم اختتامیه هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم(مدهامتان) پنج شنبه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.