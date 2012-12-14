عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه و شمال آفریقا
- منابع رسانه ای از حضورهیئتی از آفریقای جنوبی در نوار غزه خبر دادند.
- منابع حقوقی اعلام کردند: پلیس مغرب یکی از مخالفان رژیم این کشور را که لباس پادشاه را بر تن کرده بود بازداشت کرد.
- هزاران نفر از طرفداران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در شهر نابلس در کرانه باختری بیست و پنجمین سالروز تاسیس این جنبش را جشن گرفتند.
- رسانه های سعودی از خروج ملک عبدالله از بیمارستان پس از پشت سر گذاشتن عمل جراحی یازده ساعته خبر دادند.
- وزارت امور خارجه سوریه به کارگیری موشک اسکاد را علیه گروههای مسلح تکذیب کرد.
- 6 هواپیمای جنگی رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را نقض کردند.
- حناه عمیره عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین گفت: ادامه سیاستهای سرکوبگرانه اسرائیل علیه ملت فلسطین در کرانه باختری، اوضاع را به سوی بحران بیشتر می کشاند.
- میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه درباره افتادن سلاح شیمیایی در دست گروههای مسلح سوری هشدار داد.
آمریکا
- منابع آمریکایی اعلام کردند: سناتور چاک هاگل یکی از نامزدهای جانشینی لئون پانتا وزیر دفاع آمریکاست.
- هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا مجددا اعلام کرد که قصد ندارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 نامزد شود.
اروپا
- منابع آگاه آلمانی اعلام کردند: پارلمان آلمان(بوندستاگ) امروز درباره مشارکت نیروهای آلمانی در قالب ناتو در ترکیه تصمیم گیری می کند.
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