  1. بین الملل
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

خاورمیانه و شمال آفریقا

- منابع رسانه ای از  حضورهیئتی از آفریقای جنوبی در نوار غزه خبر دادند.

- منابع حقوقی اعلام کردند: پلیس مغرب یکی از مخالفان رژیم این کشور را که لباس پادشاه را بر تن کرده بود بازداشت کرد.

- هزاران نفر از طرفداران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در شهر نابلس در کرانه باختری بیست و پنجمین سالروز تاسیس این جنبش را جشن گرفتند.

- رسانه های سعودی از خروج ملک عبدالله از بیمارستان پس از پشت سر گذاشتن عمل جراحی یازده ساعته خبر دادند.

- وزارت امور خارجه سوریه به کارگیری موشک اسکاد را علیه گروههای مسلح تکذیب کرد.

- 6 هواپیمای جنگی رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را نقض کردند.

- حناه عمیره عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین گفت: ادامه سیاستهای سرکوبگرانه اسرائیل علیه ملت فلسطین در کرانه باختری، اوضاع را به سوی بحران بیشتر می کشاند.

- میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه درباره افتادن سلاح شیمیایی در دست گروههای مسلح سوری هشدار داد.

آمریکا

- منابع آمریکایی اعلام کردند: سناتور چاک هاگل یکی از نامزدهای جانشینی لئون پانتا وزیر دفاع آمریکاست.

- هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا مجددا اعلام کرد که قصد ندارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 نامزد شود.

اروپا

- منابع آگاه آلمانی اعلام کردند: پارلمان آلمان(بوندستاگ) امروز درباره مشارکت نیروهای آلمانی در قالب ناتو در ترکیه تصمیم گیری می کند.

کد مطلب 1765630

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