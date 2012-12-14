آغاز اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از سیل در نوشهر

محمد علی قمی اویلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از سیل مجدد در حاشیه رودخانه اصلی شهر در گردکل آغاز شد.

وی با اشاره به جزئیات این اقدامات گفت: فاز نخست عملیات تخریب و آوار برداری هفت بنای قدیم الاحداث مخروبه ناشی از وقوع سیل در خیابان فردوسی جنوبی و ضلع غربی رودخانه گردکل در جهت آزادسازی حریم قانونی رودخانه مذکور آغاز شد.

قمی با اشاره تحویل املاک بالادست کمربندی نوشهر در ازای تحویل بناهای حریم رودخانه در سال 82 افزود: علیرغم واگذاری ملک در سال 82 به سیلزدگان در جهت جابجایی بناهای قدیمی و ضرورت آزادسازی حریم رودخانه متاسفانه بدلایل مختلف این عملیات متوقف ماند.

فرماندار نوشهر تاکید کرد: این آزاد سازی با رضایتمندی و استقبال ساکنان فردوسی جنوبی همراه بوده و خوشبختانه مردم نوشهر نیز در این زمینه همکاری لازم را داشتند.

وی افزود: با این اقدام 400 متر معبر پیشنهادی در طرح تفضیلی شهر نوشهر عملیاتی شده است.

فرماندار نوشهر گفت:عملیات آواربرداری و تخریب تا 15 واحد مسکونی یگر در حریم رودخانه ادامه خواهد داشت تا آغازی بر اقدامات پیشگیرانه در جهت مهار سیل باشد.