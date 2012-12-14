‏‏123 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به بخش آب ایلام‏‎ ‎اختصاص یافت‎

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شوهانی با اعلام این خبر گفت : در دیداری که اخیراً با معاونین وزارت نیرو برگزار شد این میزان اعتبار به استان ایلام اختصاص یافت .

وی ادامه داد: در این دیدار در خصوص وضعیت آب شرب روستاها و شهرهای استان ایلام به طور مفصل بحث و تبادل نظر شد .

نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به دلیل بروز پدیده خشکسالی طی سال‌های گذشته منابع آب استان ایلام دچار خسارت فراوان شده‌اند .

شوهانی تصریح کرد: در حال حاضر در بیشتر روستاهای استان منابع آب اصلی مانند چشمه‌ها کاملاً خشک شده است .

طرح شبکه فرعی آبیاری و زهکشی کنجانچم با 15 درصد پیشرفت ‏فیزیکی

مدیر جهاد کشاورزی مهران گفت: طرح شبکه فرعی آبیاری و زهکشی کنجانچم با 15 درصد پیشرفت ‏فیزیکی در حال اجراست.

صادق الیاسی با باین این مطلب افزود: با اجرای این طرح در مرحله ‏نخست یک هزار و 200 هکتار از زمین های پایین دست سد کنجانچم زیرپوشش شبکه آبیاری ‏کانال قرار خواهد گرفت.‏

وی ادامه داد: کانال سنگی ملاتی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی کنجانچم شهرستان مهران ‏حدود 25 کیلومتر طول دارد که با اجرای آن در مجموع سه هزار و 500 هکتار از زمین های ‏کشاورزان آبیاری می شود.‏

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهران اضافه کرد: از زمان آغاز عملیات اجرایی طرح شبکه ‏فرعی آبیاری و زهکشی دشت کنجانچم تاکنون 140 هزار متر مکعب خاکبرداری انجام گرفته ‏است.‏



15 قطعه شی تاریخی از غارتگران میراث فرهنگی در شهرستان دهلران کشف و ضبط شد

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران گفت: این اشیای تاریخی با قدمت بین 2500 تا سه هزار سال مربوط به دوران هخامنشیان است.

سرهنگ علی ابراهیم زاده افزو : این اشیا شامل ریتون بزرگ با سر شیر بالدار، ریتون بزرگ با سر اسب، جام نقره ای کوچک با پایه هایی به شکل بزکوهی، لگام یا دهنه بشکل حیوانات تر کیبی و اسطوره ای، دو عدد تبر زین مفرغی، کاسه ساده با آبریز کوچک ، تنگ آبخوری با تزئینات برجسته گلدان کوچک با تزئینات نقوش حیوانی و انسانی با هنر هخامنشی، گلدان بزرگ ساده با دسته، جام نقره ای با نقئش برجسته حیوانی و انسانی، بشقاب با تزئینات برجسته، ظروف کاسه مانند بزرگ با نزئینات برجسته – لگام ساده به شکل حیوانات است.

طرح توسعه جنگل های ایوان آغاز شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام گفت: طرح توسعه جنگل های شهرستان ایوان آغاز شده است.

رضا احمدی اعلام کرد: این طرح در سطح سه هزار هکتار در منطقه ˈسرخ گیریˈ شهرستان ایوان اجرا می شود.

وی افزود: اجرای این گونه طرح ها باعث توسعه تولیدهای بخش کشاورزی استان و حفاظت از منابع آبی و خاکی منطقه خواهد شد.

احمدی ادامه داد: کاشت گونه های بومی و سازگار با طبیعت منطقه بویژه درختان بلوط، بنه، داغداغان و تای که نیازی به آبیاری نداشته و تنها با استفاده از نزولات جوی رشد می کنند، در اولویت قرار دارد.

دو بدمینتون باز ایلامی به تیم ملی دعوت شدند

مدیر کل ورزش و جوانان استان ایلام از راهیابی دو ورزشکار ایلامی به تیم ملی بدمینتون جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

فرزاد فتاحی اعلام کرد: امید یاری وند و رضا مهری پور دو بدمینتون باز استان ایلام در رشته دونفره (دوبل) رقابت های جوانان کشوری با شکست همه رقبا، نشان طلا و عنوان قهرمانی را کسب کردند.