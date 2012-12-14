30 صادرکننده برتر کرمان تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال پور عصر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان این مطلب اظهار داشت: امسال علاوه بر 15 صادرکننده برتر، از 15 صادرکننده تازه کار که در سال 90 در امر صادرات اقدامات قابل توجهی داشته اند نیز تقدیر می شود.

وی صادرات در شرایط کنونی جامعه و با توجه به تحریم های دشمنان را کاری سخت و سنگین عنوان کرد و ادامه داد: باید از این صادرکنندگان که در شرایط فعلی کشور اقدام به صادرات کرده و با تعهد اخلاقی و ملی موجب واردات ارز به کشور می شوند تجلیل کرد.

جلال پور مهمان این مراسم را مهندس جعفری، معین استان کرمان در وزارتخانه اعلام کرد و افزود: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار و دیگر مسئولین استان نیز در این مراسم حضور خواهند داشت و شش تن از صادرکنندگان استان کرمان به بیان راهکارها و مشکلات خود خواهند پرداخت.

وی همچنین تصریح کرد: 200 صادرکننده در اتاق دارای کارت هستند و عده ای نیز، هم صادرات و هم واردات کالا ها به کشور را انجام می دهند.

پسته و خرما در راس محصولات صادراتی کرمان

جلال پور ادامه داد: از میان کالاهای استان کرمان، پسته با 78 درصد و خرما در راس صادرات هستند و 22 درصد صادرات نیز مخصوص صادرات صنعت و معدن است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان کرمان، رقابت را مسئله اصلی و مهم در صادرات عنوان کرد و گفت: صادرکنندگان ما باید در بین 200 بازار دنیا، بازاری مطمئن برای کالاهای خود پیدا کنند که البته افزایش نرخ ارز رقابت بین صادرکنندگان را افزایش داده و موجب بالارفتن میزان صادرات در کشور شده است.

ایتالیا بزرگترین بازار فرش کرمان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث صادارات فرش اشاره کرد و اظهارداشت: بازار کشورهای اروپایی و در راس آن ایتالیا بزرگترین بازار فرش کرمان است که به دلیل بعضی تحریم ها کاهش یافته اما با وجود همه تحریم ها میزان تقاضا برای صادرات فرش رقابتی است.

جلال پور همچنین در ادامه سخنان خود به بحث واردات در کشور اشاره کرد و گفت: در شش ماهه نخست امسال 27 میلیارد دلار کالا از مجاری قانونی وارد کشور شده است که با توجه به افزایش نرخ ارز و مقرون به عرضه نبودن بعضی کالاها در کشور میزان واردات کشور کاهش یافته است.