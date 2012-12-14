  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۲

سهم 37میلیاردی دانشگاه آزاد؛

پرداخت تمام وامهای دانشجویی تا پایان آذر/ زمان ثبت‌نام وامهای ترم دوم

پرداخت تمام وامهای دانشجویی تا پایان آذر/ زمان ثبت‌نام وامهای ترم دوم

به گفته قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تمام وامهایی که دانشجویان متقاضی دریافت آن بودند تا پایان هفته آینده پرداخت خواهد شد.

منصور حبیب پور گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: زمان پرداخت انواع وامها برای نیمسال تحصیلی سال جاری از 27 شهریورماه سال جاری آغاز شده و باقی مانده این وامها تا پایان آذرماه پرداخت خواهد شد.

وی درباره پرداخت وامهای دانشگاههای غیردولتی که به گفته مسئولان این دانشگاههای غیردولتی هنوز وامی به دانشجویان تعلق نگرفته است، تاکید کرد که پرداخت وام دانشگاههای غیردولتی هم در این بازه زمانی پرداخت می شود.

قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، در ادامه اعلام کرد که دانشجویان دانشگاه آزاد در نیمسال نخست سال تحصیلی جاری مبلغ 37 میلیاردتومان وام شهریه دریافت کرده اند.

این مقام مسئول در وزارت علوم همچنین در خصوص آغاز زمان ثبت نام وامهای تحصیلی ترم دوم، اظهار داشت: 16 بهمن ماه زمان آغاز نیمسال دوم تحصیلی خواهد بود و دانشجویان از این تاریخ به بعد می توانند درخواستهای خود را برای دریافت انواع وامها به معاونت دانشجویی ارسال کنند.

کد مطلب 1765639

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