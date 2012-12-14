ورود شوک شدید به تولیدکنندگان یزد/ بانکها پشت صنعت را خالی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، مشکل تامین سرمایه در گردش، درد کهنه نقدینگی، بخشودگی جرایم، بازپرداخت تسهیلات ارزی، افزایش وثیقه های بانکی، نرخ مواد اولیه، مشکلات گشایش ال‌ سی، طولانی شدن فرآیند تسهیلات از سوی بانک ها از جمله مشکلات و مباحثی است که سالهاست صنعت یزد را رنج می دهد.

فعالان اقتصادی، رئیس و اعضای هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت یزد به منظور بررسی مشکلات و مسائل و موانع بانکی عرصه صنعت یزد، با حضور استاندار، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت یزد و مدیران بانک های مختلف استان نشستی را برگزار کردند که برای نخستین بار در طول سال جاری این نشست با خوشحالی صنعتگران پایان پذیرفت و مدیران بانک ها نیز در حضور استاندار قول همکاری با صنایع استان را دادند.

رئیس خانه صنعت معدن و تجارت یزد با بیان اینکه در شرایط فعلی شوک شدیدی به تولید کنندگان وارد شده است، اظهار داشت: کشور در شرایط جنگ است اما نه جنگ نظامی بلکه جنگ اقتصادی که به دفاع همه جانبه نیاز دارد.

جو مدیریتی حاکم بر یزد، حمایت از تولید است/ عدم همکاری بانکها عمده ترین مشکل صنایع

محمدحسین فنایی با بیان اینکه نظر رهبری نیز بر این است که از گروه ها و واحدهای صنعتی بخش خصوصی حمایت شود، اظهار داشت: خوشبختانه جو مدیریتی استان نیز بر حمایت از صنعت و تولید است و استاندار یزد نیز تاکنون مدافع صنعت بوده اند.

وی ادامه داد: عمده ترین مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی در استان عدم همکاری بانک های عامل با آنها است.

محمدحسین فنایی، رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد

فنایی یادآور شد: سودهای کلان تسهیلات بانکی از یک سو و عدم بازدهی سرمایه گذاری در تولید یک محصول از سویی دیگر باعث رو به رو شدن تولیدکنندگان و صنعتگران با مشکلات فراوانی شده است.

عدم ورود مسئولان اجرایی استان و کشور = بحران اقتصادی سرمایه گذاران

وی ادامه داد: اگر مسئولان و مدیران اجرایی استان و کشوری به صحنه نیایند و از این بخش حمایت نکنند، بدون شک تولید کنندگان و سرمایه گذاران با بحران اقتصادی مواجه می شوند.

رئیس خانه صنعت و معدن یزد گفت: بخشودگی جرایم دیرکرد صنایع، حذف شرایط سخت، عدم اعمال سلیقه، کنار گذاشتن شیوه های سنتی، فراهم ساختن شرایط مساعد و هموار در زمینه صنایع و امور بانکی و نیز تامین نقدینگی و حل مشکلات گشایش اعتبار از جمله اقداماتی است که باید در بخش صنعت انجام شود تا شاهد کاهش مشکلات باشیم.

فشار بانکها بر صنایع زیاد است/ بانکها رویه انقباظی در پیش گرفته اند

فنایی همچنین با اشاره به قوانین ناکارآمد و دست و پاگیر بانکی اظهار داشت: فشار بانک‌ها بر روی صنعتگر بسیار زیاد است و متاسفانه صنعتگر ما آنچه را که تا امروز به خود ندیده است، حمایت است که بیشتر از جانب بانکها بوده است.

وی با بیان اینکه برخی از مصوبات و دستورات در زمینه مسائل صنعتگران اجرایی نمی شود، عنوان کرد: صاحبان صنایع نیاز به حمایت همه جانبه دارند و این حمایت برای خودشان نیست بلکه برای استان و در کل برای کشور است.

بانکها به جای اینکه انبساطی عمل کنند رویه انقباضی در پیش گرفته اند و وثایقی را مانند معادن که به نوعی پروانه بهره برداری دارند قبول ندارند.

بانکها وثیقه ماشیه آلات واحدهای تولیدی را نمی پذیرند/ وثیقه فقط ملکی

وی ادامه داد: در قانون آمده است که ماشین آلات واحدهای تولیدی اقتصادی به عنوان وثیقه در نزد بانک معتبر است این در حالی است که بانک ها این موارد را به عنوان وثیقه نمی پذیرند و تنها سند ملکی می خواهند.

رئیس خانه صنعت و معدن با انتقاد از نرخ های متفاوت بهره بانکی افزود: برخی واحدهای تولیدی استان تا 27 درصد بهره بانکی داده اند که جای تامل و تعمق دارد.

وی از دیگر موانع مشکل ساز صنایع را پرداخت تسهیلات ارزی عنوان کرد و گفت: سال گذشته بانک ها برای جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه نسبت به پرداخت تسهیلات ارزی اقدام کردند که در این شرایط و با توجه به سررسید بازپرداخت و نیز نرخ ارز، واحدها دچار مشکلات شدیدی خواهند شد.

اگر بانکها بازپرداخت تسهیلات را با نرخ کنونی ارز مطالبه کنند، واحدهای تولید عملا ورشکست هستند

فنایی افزود: چنانچه بانک ها بازپرداخت این تسهیلات را نرخ کنونی ارز مطالبه کنند بدهی صنایع در هر واحدی که این تسهیلات را دریافت کرده باشد به خودی خود چند برابر می شود که این مسئله بحران زا است و اگر ثبت دفاتر رسمی شود، عملا ورشکست هستند.

وی همچنین با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون تعهدات ارزی بانک ها اظهار داشت: بانک مرکزی طی نامه ای عمومی مورخه 11 آذرماه اعلام کرده در مواردی که معادل ریالی کل وجه اعتباری، برات اسنادی در هنگام افتتاح اعتبار یا ثبت برات از متقاضی دریافت شده است، ایفای تعهدات از محل منابع ارزی بانک انجام خواهد پذیرفت.

وی افزود: همچنین تامین ارز بابت انجام پرداخت های اعتبارات و بروات اسنادی مدت دار (با تعهد پرداخت بانک) و همچنین اعتبارات ریفاینانس که کالای آنها تاپایان شهریور ماه سال 1391 ترخیص شده، از محل منابع داخلی بانک های عامل صورت پذیرد.

بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی با نرخ مبادله ای قانونی نیست

فنایی ادامه داد: بر این اساس افرادی که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کرده‌اند باید بازپرداخت را به نرخ مبادله‌ای انجام دهند که تصمیم بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی با نرخ ارز مبادله‌ای، قانونی نیست.

همچنین برخی از صاحبان صنایع در این نشست انتقادهای خود را پیرامون مباحث بانکی و مشکلات واحدهای صنعتی خود بیان کردند.

رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری و جمع آوری منابع عظیم نقدینگی

یکی از مدیران شرکتهای صنعتی استان یزد اظهار داشت: رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری که اخیرا دیده می شود، منابع عظیم نقدینگی را جمع آوری می کنند و بدون هدف و برنامه کار می کنند.

سید علی سالار ادامه داد: صنایع برای اعتبارات خود مشکل دارند و بانک ها نیز منابعی ندارند که پیشنهاد می شود صنایع اوراق مشارکت منتشر کنند و در بورس به فروش برسانند تا به نوعی نیز نقدینگی تامین شود.

واحدهایی که ستاره دار شده اند

وی همچنین با اشاره به بخشنامه ارزی بانک مرکزی اظهار داشت: واحدهای صنعتی ناچارند از منابع خارجی برای نقدینگی خود بهره ببرند که با افزایش نرخ چند برابری ارز بدهی واحدها نیز به خودی خود چند برابر می شود.

نشست بررسی مشکلات صنعت و معدن استان یزد

وی همچنین با اشاره به بحث ستاره دار شدن مشتریان در بانک ها گفت: چنانچه اقساطی از تسهیلات به تعویق بیفتد، مشتری مذکور ستاره دار شده و در رده مشتریان بدحساب قرار می گیرد در حالی که با پرداخت این اقساط ستاره ها از حساب وی در نزد بانک حذف نخواهد شد و نیز برای اخذ تسهیلات بانکی مشکل ساز می شود.

رئیس شورای هماهنگی بانک ها نیز در این نشست با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی اظهار داشت: این بخشنامه قابل اجرا خواهد بود و تا زمانی که بخشنامه جدیدی ابلاغ نشود، چیزی تغییر نخواهد کرد.

دفاعیه بانکهای یزد: قول می دهیم پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه بانکی قبول کنیم

عباس وطن خواه همچنین به موضوع وثیقه های بانکی اشاره کرد و گفت: اینکه پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه بانکی پذیرفته نمی شود، صحت ندارد و اینجانب در همین نشست در حضور استاندار قول می دهم که معادنی که با پروانه بهره برداری نسبت به قرار دادن وثیقه بانکی اقدام کنند، پذیرفته خواهد بود.

وی ادامه داد: هر بانکی که پروانه بهره برداری معادن را نپذیرد خاطی شناخته می شود و برخورد خواهد شد.

قانونی به اسم ستاره دار شدن در بانکها نداشتیم

رئیس شورای هماهنگی بانک های استان افزود: درخصوص ستاره دار شدن مشتریان و تعویق دو ماهه اقساط تاکنون در شعب چنین چیزی را نداشتیم اما اگر موردی باشد، قطعا نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد.

وطن خواه در خصوص پرداخت تسهیلات و ارائه پیش فاکتور از سوی درخواست کننده، اظهار داشت: بر اساس قانون ملزم به دریافت پیش فاکتور هستیم.

متقاضیان تسهیلات دیگر پیش فاکتور ارائه ندهند/ ارائه فاکتور سلف از سوی واحد متقاضی

وی در پاسخ به درخواست صاحبان صنایع مبنی بر پذیرش فاکتور سلف و نیز موافقت استاندار با هدف جلوگیری از تخلفات گفت: با موافقت استاندار از این به بعد واحدهای تولیدی ملزم به ارائه پیش فاکتور نیستند و می توانند با ارائه فاکتور سلف از سوی واحد خود نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کنند.

این مقام مسئول پیرامون نرخ بهره بانکی گفت: تاکنون چیزی با نرخ 25 درصد و یا بالاتر نبوده و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی تنها 21 درصد دریافت می شود.

استاندار یزد هم در این نشست با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: همواره باید بر حمایت از واحدهای صنعتی در استان همت ورزید و شرایط ایجاب می کند بیش از گذشته از این واحدها حمایت کرد.

استاندار یزد: موتور صنعت با همراهی بانکها حرکت می کند

محمدرضا فلاح زاده افزود: حمایت از تولید، توسعه فرصت های شغلی و جذب سرمایه ها نیازمند پیشنهادهای کارشناسی و طرح نقدهای علمی شفاف از سوی فعالان اقتصادی استان است.

وی توضیح داد: موتور محرکه، جان مایه و نفس تولید؛ مباحث و مسائل مالی است که این تنها با هم افزایی و مسوولیت پذیری بانک های عامل قابل حل است.

منکر حمایت ها نیستیم اما حمایتها باید افزایش پیدا کند

استاندار یزد تاکید کرد: همکاری و حمایت بانک ها از تولید را انکار نمی کنیم اما معتقدیم که این حمایت ها باید افزایش یابد و چتر حمایتی را بیشتر باز کنند.

وی ادامه داد: مسائل و مشکلاتی گریبانگیر واحدهای صنعتی و تولیدی استان شده است که نیازی به گفتن نیست و همه ما این مسائل را می دانیم.

واحدهای صنعتی 100 درصد به سرمایه در گردش وابسته هستند

فلاح زاده با بیان اینکه واحدهای صنعتی استان 100 درصد به سرمایه در گردش وابسته اند، اظهار داشت: استمرار تولید و زنده بودن واحد صنعتی و منابع بنگاه تولیدی بهترین ضمانت برای بازپرداخت وام و تسهیلات است که باید بانک ها به این موضوع در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش طرح ها توجه داشته باشند.

وی با اشاره با اینکه دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در هر شرایطی به دنبال توطئه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است، تصریح کرد: تحریم و جنگ اقتصادی شکل جدیدی از دسیسه دشمنان است که همه ما باید با تمام وجود به مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی دشمن برخیزیم.

فلاح زاده از رشد 39 درصدی ارزش صادرات و رشد 86 درصدی وزن صادرات استان در هشت ماهه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل خبر داد و با تقدیر از عملکرد بانکهای استان در سال گذشته افزود: بانکها باید مشکلاتی که گریبانگیر صنعت شده است را مد نظر داشته باشند .

وی خواستار برگزاری جلسه ای برای جمع بندی نظرات و ارائه پیشنهاد تعریف وظایف برای موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی به بانک مرکزی شد .

فلاح زاده همچنین بر اجرای دستورالعمل ابلاغی 12 آذرماه سال جاری بانک مرکزی، توسط بانکها - تا زمانی که عوض نشده است- تاکید کرد .

استاندار یزد با بیان اینکه 345 میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی تخصیص یافته است، گفت: تاکنون 60 میلیارد تومان در این زمینه پرداخت شده و هیچ مشکلی برای پرداخت تسهیلات به کسانی که به دنبال سرمایه گذاری در حوزه صنایع تبدیلی، دامداری و مرغداری 10هزار قطعه به بالا و گلخانه هستند، وجود ندارد .

وی همچنین از قطعی شدن اختصاص 170 میلیارد تومان تسهیلات بنگاه های زودبازده اقتصادی استان یزد و شروع به پرداخت آن توسط بانکهای عامل خبر داد .

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گزارش: ابوالفضل محمدی

عکس: مسعود ساکی