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۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۰

حجت الاسلام حسینی کوهستانی:

برداشت از سبک زندگی غربی ها بنیان خانواده را سست می کند

برداشت از سبک زندگی غربی ها بنیان خانواده را سست می کند

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی یزد، برداشت از سبک زندگی غربی ها را عاملی برای سستی بنیان خانواده های اسلامی دانست و گفت: باید سبک زندگی اسلامی را در سطح جامعه تبیین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد شریف حسینی کوهستانی در گردهمایی روسای ادارات و نمایندگی های تبلیغات اسلامی استان یزد اظهار داشت: سنت ها و سیره و سبک زندگی ائمه اطهار (ع)د و اولیا خدا، الگوی کاملی برای سبک زندگی است و در هیچ دینی مانند دین مبین اسلام، الگویی به این کاملی و شیرینی وجود ندارد.

وی افزود: یکی از مباحثی که در موضوع سبک زندگی با آن درگیر هستیم، تعامل با فرهنگ غرب است که از نظر دین اسلام مردود و بی ثمر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با بیان اینکه فرهنگ غرب هیچ سازگاری با الگوهای اسلامی ما ندارد، عنوان کرد: اسلام منظومه ‌ای از رفتار و اعمال صالح و حیات طیبه در دنیا و آخرت طراحی کرده است.

حسینی کوهستانی اضافه کرد: باید بتوانیم برای سبک زندگی خود از الگوهای اسلامی بهره گیری کنیم و قانون کاملی را برای خود تبین کنیم تا به بیراهه نرویم.

وی بیان داشت: اگر سبک زندگی در جامعه به صورت صحیح مطرح نشود در ماهیت خود و ماهیت دین اسلام خدشه وارد آمده است.

حسینی کوهستانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم ورود به سبک زندگی غربی در جوامع اسلامی اظهار داشت: 12 امام ما در دین با زندگی 250 ساله خود به الگو و میراثی گرانبها می مانند که نور واحد هستند و برای ما یک سرمایه عظیم محسوب می شود که باید بیشترین استفاده را از آنها داشته باشیم.

وی با تاکید بر تبیین و طرح خواسته های رهبری در بین آحاد جامعه گفت: موضوع اقتصاد مقاومتی هم در این زمینه است که باز هم به سبک زندگی ما بر می گردد.

حسینی کوهستانی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام (ص) اظهار داشت: وای به حال ملتی که جامه تن او بافته دیگری باشد و او این جامه را بپوشد.

وی یادآور شد: این حدیث گهربار به ما می فهماند که اگر جامه ما بافته دیگری باشد نشان دهنده این است که ما در هرچیزی به دیگران وابستگی داریم و این برای مسلمین مصیبت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد، تمامی ابعاد دین را مقاومت و صبر و پایداری برشمرد و بیان داشت: اقتدار ملت همواره باید حفظ شود و امیدواریم کشور ایران بیش از گذشته شاهد اخلاق و سنت های حسنه باشد.

کد مطلب 1765643

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