شرکت 36 هزار نفر در مسابقات قرآنی مدهامتان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی پنج شنبه شب در مراسم اختتامیه هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم(مدهامتان) در اهواز اظهار کرد: رقابتهای قرآنی مدهامتان از چند سال قبل آغاز و خوشحالیم که هشتمین دوره آن در استانی مثل خوزستان که مردم آن با قرآن و اهل بیت مانوس هستند برگزار می شود.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: استقبال از این رقابت قرآنی که در کانونهای فرهنگی مسجد کشور آغاز می شود، هر سال بیشتر شده به گونه که در این دوره بیش از 36 هزار نفر از جوانان این کشور در این رقابتها شرکت کردند در حالیکه که در اولین دوره آنها تنها دو هزار نفر شرکت کرده بودند.



وی ادامه داد: در مرحله نهایی این رقابتها، 220 نفر از سراسر کشور در اهواز به رقابت پرداختند و در نهایت نفرات برتر معرفی و هدایای خود را از دست وزیر دریافت کردند.



ارباب سلیمانی خطاب به شرکت کنندگان در این رقابتهای قرآنی تصریح کرد: چهره های قرآنی باید علاوه بر اینکه خودشان یک تربیت قرآنی داشته باشد؛ خانواده ای با تربیت و منش قرآنی داشته باشند و بعد از آن افراد فامیل و بعد در حلقه ای گسترده تر افراد نزدیک به خودشان را با تربیت قرآنی آشنا کنند، زیرا نباید در این خصوص سهل انگاری کرد و به قرائت و حفظ قرآن بسنده کرد.



رئیس ستاد عالی کانونهای مساجد کل کشور ادامه داد: اگر یک قاری امروز دو جزء و یا اندکی بیشتر از قرآن را حفظ کرده است باید به آن بسنده نکند و تا حفظ کل قرآن پیش برود و حتی افرادی که حافظ کل قرآن هستند هم نباید به آن بسنده کنند و باید سایر کتابهای دینی را حفظ کنند زیرا کشور به وجود چنین افرادی نیاز دارد.



وی عنوان کرد: برخی اوقات مسجدی های ما قرآنی نیستند یا برعکس قرآنی های ما مسجدی نیستند که این امر پسندیده نیست و هر دو حالت دارای اشکال است زیرا پایگاه اصلی تقویت جایگاه قرآن در کشور مساجد هستند به همین دلیل همه باید در تقویت این جایگاه فعال باشیم.



ارباب سلیمانی ادامه داد: وقتی دشمن در جنگ 33 روزه لبنان، تمام مساجد را تخریب می کند و یا در جنگ 22 روزه غزه نیز این اتفاق رخ می دهد؛ این امر نشان می دهد آنها از مسجد سیلی خورده اند و قصد دارند این مکان را از بین ببرند ولی ما باید با حضورمان در مساجد این هدف آنها را غیرقابل اجرا کنیم.



مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مردم خوزستان را مردمی ولایتمدار و دوستدار مکتب اهل بیت(ع) معرفی کرد و گفت: حضور چشمگیر مردم استان در استقبال از ضریح جدید حرم امام حسین نوعی پیمان بستن با اهل بیت بود و مردم خوزستان به خوبی این وظیفه خود را انجام دادند.



مراسم اختتامیه هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم(مدهامتان) پنج شنبه با معرفی نفرات برتر به کار خود در شهرستان اهواز پایان داد.