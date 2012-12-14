تخصص در جذب معلم پایه ششم نادیده گرفته شده است

تقی جباری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کشورهای صنعتی جهان فاصله کلاس درس با زمین ورزش به گونه ای است که به هیچ وجه صدای بازی سایرین به کلاس درس نرسد و ما باید بیشتر به زمین و فضای ورزش و نشاط دانش آموزمان توجه کنیم و همچنین شرایط مساعد تری رابرای تدریس معلم در کلاس فراهم کنیم زیرا در برخی مدارس به دلیل نزدیک بودن کلاس درس به زمین ورزش اثر بخشی تدریس معلم نیز دچار مشکل می شود.

وی همچنین به نامناسب بودن محتوا به ویژه در مقطع ششم افزود: منظور از این تغییر محتواها چیست؟ به روز شدن با علم جهان است؟ هزینه های چاپ و تالیف کتب جدید با چه هدفی انجام می پذیرد و چرا کتب درسی در برخی از کشورها چندین سال تغییر نمی کند.

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه یزد به نگرانی دبیران کلاس ششم اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر روند به این صورت است که یک دبیر باید به تدریس چند درس بپردازد، این دبیر چه تحصیلاتی دارد که می تواند مبادرت به تدریس چند درس داشته باشد. به نظر می رسد که برخی از معلمان خود را مجبور به ارائه این خدمات می دانند و با این روند ارزشیابی صحیح به چه شکل می تواند، انجام شود.

جباری فر در خصوص تقویت تحقیق و پژوهش تاکید کرد: این برنامه باید از اول ابتدایی با دانش اموز کار شود و او را با مطالعه و کتاب دوست کنیم تا خود به تحقیق علاقه مند شود و باید کار زیر بنایی انجام شود.

وی گفت: آیا زمان آن نرسیده است که مدارس جدی تر به وضعیت آزمایشگاه و کتابخانه های خود رسیدگی کنند؟

وی ابراز داشت: باید دانش آموز در نظام آموزشی پرسش محور تربیت شود تا بتواند در دوره دانشجویی یک دانشجو باشد در حالی که ما می بینیم دانشجویانی که به دانشگاه راه یافته اند از توانایی خوبی در نگارش زبان فارسی، ریاضیات و ...برخوردار نیستند و از بعد اعتماد به نفس نیز دارای مشکل هستند.

جباری فر اظهار داشت: سرنوشت ارزشیابی توصیفی به کجا رسید و در کلاس ششم نمره گذاری بر چه مبنایی انجام می شود بنابراین با چنین وضعیتی دانشگاه نگران است.