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۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

هاشمی خبر داد:

اختصاص 350 میلیارد تومان اعتبار به شهرداریهای مازندران

اختصاص 350 میلیارد تومان اعتبار به شهرداریهای مازندران

قائم شهر - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: 350 میلیارد تومان اعتبار طی سالهای اخیر به شهرداریهای استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری شامگاه پنجشنبه در جمع شهرداران و شوراهای بخش قائم شهر با اشاره به اینکه قائم شهر یک شهر بی حاشیه، چراغ خاموش و هدفمند بوده که باید برای توسعه آن تلاش کنیم، اظهار داشت: این شهرستان به عنوان پرتراکم ترین شهر پس از تهران محسوب می شود که نگاه ویژه ای باید به آن شود.

وی با اشاره به تخصیص اعتبار 200 میلیارد تومانی به استان جدید التاسیس البرز، افزود: مازندران با وجود 57 شهر حدود 350 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که کم است.

هاشمی گفت: با توجه به اینکه یک بیست و پنجم جمعیت کشور در مازندران سکونت دارند اما از لحاظ سهم بری اعتبارات یک هفتاد و پنچم است.

وی با اشاره به اینکه 95 درصد قبولی کنکور و 250 هزار دانشجو کشور و استان در مازندران تحصیل می کنند، اظهار داشت: اعداد و ارقام وضعیت استان را در کشور برای توسعه تبیین می کند.

معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه پنجمین استان و ایران دهمین کشور بلاخیز جهان است، گفت: اگر همه این موارد را درکنار هم قرار دهید یک پازل گیج کننده که حل آن پیچیده است.

هاشمی تاکید کرد: با نگاه ویژه به قائم شهر و حمایت سرمایه گذار برای مکانیزم برگشت پول و برای رفاه شهروندان باید کمک های مالی تزریق شود.


 

کد مطلب 1765652

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