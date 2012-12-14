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۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۷

در اراک/

کارگاه هنرهای تجسمی خانواده با معرفی 13 اثر منتخب هنرمندان پایان یافت

کارگاه هنرهای تجسمی خانواده با معرفی 13 اثر منتخب هنرمندان پایان یافت

اراک - خبرگزاری مهر: کارگاه عملی یک روزه هنرهای تجسمی با عنوان "حمایت از تحکیم مبانی خانواده، پیشگیری و کاهش طلاق" با معرفی 13 اثر منتخب هنرمندان در فرهنگسرای آئینه اراک پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول انجمن هنرهای تجسمی در حاشیه این مراسم اختتامیه شامگاه روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کارگاه با حضور 35هنرمند تجسمی استان مرکزی در هفت رشته طراحی، کاریکاتور، نقاشی، نگارگری، تصویرسازی، پوستر و مجسمه سازی برگزار شد.

مظاهر آذرپی افزود: از بین بیش از 40 اثری که توسط هنرمندان خلق شد داوران 12اثر را برگزیده شناختند.

وی با اشاره به اعلام اسامی برگزیدگان اظهارداشت: عباس مشهدی در رشته نقاشی، حمید نجاتی، فهیمه زارع و زهرا مقصودی در رشته تصور سازی، حجت الله جباری، سید رضا مقصودی در بخش طراحی، محمدمهدی خدادای، بهنام تارخ، مقداد شیرعلی در رشته پوستر، مصطفی شرفی در نگارگری و معصومه صفایی و میثم جعفرخانی در بخش کاریکاتور برگزیده شدند.

 کارگاه عملی یک روزه هنرهای تجسمی "حمایت از تحکیم مبانی خانواده، پیشگیری و کاهش طلاق" با هدف توجه به یکی از آسیب های جدی  در خانواده ها و تهدیدی به نام طلاق برگزار شد.

کد مطلب 1765653

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