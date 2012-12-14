3 پروژه ملی صنعت و معدن در کرمان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عابدی نژاد در نشست خبری عصر پنج شنبه با بیان این مطلب گفت: افتتاح کارخانه کک سازی زرند با 800 هزار تن کک یکی از این پروژه هاست.

وی همچنین با اشاره به افتتاح دو پروژه بزرگ صنعتی در سیرجان و زرند در شش ماهه نخست امسال، تصریح کرد: افتتاح پروژه ذغال شویی پابدانا با ظرفیت یک میلیون تن کنسانتره و افتتاح فاز اول کارخانه فولاد بردسیر تا پایان سالجاری از دیگر برنامه های در دست اقدام این اداره است.

عابدی نژاد ادامه داد: همانگونه که قبلا وعده داده بودیم تا پایان سالجاری 20 هزار میلیارد تومان پروژه در استان کرمان به بهره برداری می رسد و از هم اکنون هر ساله پروژه های ملی با حضور مقامات ارشد کشوری در کرمان افتتاح خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود صادرات و واردات را دو بازوی هم دوش هم دانست و گفت: امروز کشور چین یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان است و این در حالی است که همین کشور یکی از بزرگترین واردکنندگان نیز محسوب می شود و این نشان از اهمیت هر دو موضوع دارد.

این مسئول وارد کردن برنج هندی با قیمت پایین به بازار را به دلیل تنظیم بازار اعلام کرد و گفت: تلاش کردیم با این اقدام قیمت برنج را در کشور پایین آورده و بازار این کالای ضروری و مهم را در استان کرمان متعادل نگه داریم.

وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت ارز در کشور اظهارداشت: هر چند که بالا رفتن قیمت ارز موجب افزایش صادرات در کشور می شود اما دشمن با تحریم ها و مزاحمت های بین المللی در پی ضربه زدن به نظام است اما موفق نخواهد شد.