محمدرضا مجیدی، سفیر و نماینده دائم کشورمان در یونسکو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ در نمایشگاهی که به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس برنامه حافظه جهانی در مقر یونسکو در پاریس در حال برگزاری است، تصاویر دو اثر از کشورمان در معرض دید عمومی قرار گرفته و معرفی شده‌اند.

وی افزود موضوع ثبت میراث مستند و مکتوب کشورمان در فهرست حافظه جهانی، به همت کمیته ملی حافظه جهانی مستقر در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی دائم کشورمان در یونسکو انجام می‌شود.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در یونسکو ادامه داد: «پنج گنج نظامی گنجوی» و «شاهنامه بایسنقری» آثار ارائه شده از کشورمان در این نمایشگاه هستند. استفاده دو اثر از جمهوری اسلامی ایران در حالی است که تاکنون 245 اثر در فهرست حافظه جهانی به ثبت رسیده و از این میان تنها 45 اثر در این نمایشگاه مورد استفاده قرار گرفته است.

مجیدی در پایان گفت: از جمهوری اسلامی ایران تا به حال 5 اثر در فهرست حافظه جهانی به ثبت رسیده است که عبارتند از: «شاهنامه بایسنقری»، «وقفنامه ربع رشیدی»، «اسناد آستان قدس رضوی»، «التفهیم ابوریحان بیرونی» و «پنج گنج نظامی گنجوی».

برنامه حافظه جهانی یونسکو در سال 1992 با هدف آگاهی‌بخشی، ارتقای حفاظت و دسترسی به میراث مستند جهان تاسیس شد و تا به حال 245 اثر در این فهرست به ثبت رسیده است.