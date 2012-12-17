پیگیری قطع درختان کاخ موزه سعدآباد توسط شورا

معصومه ابتکار در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به اخباری مبنی بر قطع درختان کاخ موزه سعد آباد گفت: گزارشی در خصوص قطع درختان در کاخ سعد آباد به کمیته محیط زیست ارسال شده است و در حال پیگیری این موضوع هستیم .

وی با تاکید براین که هنوز صحت این گزارشها به تایید نرسیده است تصریح کرد: اگر این موضوع واقعیت داشته باشد تخلف بزرگی رخ داده است که کمیته محیط زیست این موضوع را به صورت جدی پیگیری می کند .

ابتکار با بیان این که محوطه کاخ سعدآباد و درختان موجود در آن در اختیار دولت است ومسئولیت حفاظت و نگهداری آن با دولت و میراث فرهنگی است گفت: تمامی درختان کاخ سعدآباد جزو میراث طبیعی شهر تهران هستند و امیدواریم این اخبار صحت نشود .

وی با اشاره به پیگیری شناسنامه دار شدن درختان تهرانی گفت: هیچ ارگان و نهادی چه در بخش خصوصی و چه دولتی حق قطع درخت در پایتخت را ندارند و حتی اگر شهرداری نیز در این زمینه حقی ندارد و اگر تخلفی صورت گرفته متخلف جریمه شده و مجبور به جایگزین کردن شده است .

ابتکار ادامه داد: اما متاسفانه قطع درخت در املاک خصوصی که با دیوار محصور است می افتد و در این زمینه خلاء قانونی نیز وجود دارد و امکان حقوقی این که دستگاه مسئول بتواند به ملک وارد شده و برخورد کند وجود ندارد.

به گفته دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران شناسنامه درختان تهرانی هنوز تکمیل نشده است ودرختان ملکهای خصوصی هنوز فاقد شناسنامه هستند.

