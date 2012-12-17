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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۸:۰۱

ابتکار خبرداد؛

پیگیری قطع درختان کاخ موزه سعدآباد توسط شورا

پیگیری قطع درختان کاخ موزه سعدآباد توسط شورا

دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از پیگیری قطع درختان کاخ موزه سعد آباد توسط شورای شهر خبرداد .

معصومه ابتکار در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به اخباری مبنی بر قطع درختان کاخ موزه سعد آباد گفت: گزارشی در خصوص قطع درختان در کاخ سعد آباد به کمیته محیط زیست ارسال شده است و در حال پیگیری این موضوع هستیم .

وی با تاکید براین که هنوز صحت این گزارشها به تایید نرسیده است تصریح کرد: اگر این موضوع واقعیت داشته باشد تخلف بزرگی رخ داده است که کمیته محیط زیست این موضوع را به صورت جدی پیگیری می کند .

ابتکار با بیان این که محوطه کاخ سعدآباد و درختان موجود در آن در اختیار دولت است ومسئولیت حفاظت و نگهداری آن با دولت و میراث فرهنگی است گفت: تمامی درختان کاخ سعدآباد جزو میراث طبیعی شهر تهران هستند و امیدواریم این اخبار صحت نشود .

وی با اشاره به پیگیری شناسنامه دار شدن درختان تهرانی گفت: هیچ ارگان و نهادی چه در بخش خصوصی و چه دولتی حق قطع درخت در پایتخت را ندارند و حتی اگر شهرداری نیز در این زمینه حقی ندارد و اگر تخلفی صورت گرفته متخلف جریمه شده و مجبور به جایگزین کردن شده است .

ابتکار ادامه داد: اما متاسفانه قطع درخت در املاک خصوصی که با دیوار محصور است می افتد و در این زمینه خلاء قانونی نیز وجود دارد و امکان حقوقی این که دستگاه مسئول بتواند به ملک وارد شده و برخورد کند وجود ندارد.

به گفته دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران شناسنامه درختان تهرانی هنوز تکمیل نشده است ودرختان ملکهای خصوصی هنوز فاقد شناسنامه هستند.
 

کد مطلب 1765657

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