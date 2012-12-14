دولت درپی تقویت ارزش پول ملی است/ سپاه بخشی از اموال خود را واگذار کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد عصر پنجشنبه در همایش سراسری فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه با قدردانی از خدمات ارزشمند، ماندگار و تأثیر گذار قرارگاه سازندگی، نیروهای این قرارگاه را فرزندان انقلابی و یاوران رهبری گرانقدر در سازندگی کشور دانست و گفت: انصاف این است که در دوره عمران و سازندگی، حضور روحیه انقلابی و دفاع مقدس و عزم و اراده مومنانه، فضای کشور، ادبیات ساختن و الگوها و استاندارهای طراحی و عمرانی را بطور کامل متحول کرد که بخش عظیمی از آن توسط مجموعه مدیران و متخصصان قرارگاه سازندگی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان از ایران پیشرفته، مقتدر و صاحب آرمان و مکتب که به عنوان الگو به جهان معرفی شود، هراس دارند و تمام بهانه تراشی ها برای جلوگیری از ظهور این پدیده مبارک است که در مقابل آنها باید همه دست به دست هم داده و دشمنان را مایوس سازیم و بخش مهمی از این یاس از ناحیه تلاش برای ساختن، عمران و آّبادانی است.

رییس جمهور ملت ایران را حامل یک پیام الهی و جهانی دانست و اظهار داشت: پشتوانه عملی حقانیت یک مکتب و پیام آن است که در عرصه زندگی مردم تحول و پیشرفت و اعتلاء ایجاد کند.



دکتر احمدی نژاد اضافه کرد: بهترین اندیشه ها و ناب ترین مکتب اگر نتواند در عرصه عمل جلوه ای از آرمان های الهی و انسانی را متجلی کند، دوام نخواهد آورد.



رییس جمهور تصریح کرد: بر این اعتقاد هستم که اندیشه انقلاب و اسلام ناب، تنها حقیقتی است که می تواند همه بشریت را به سعادت برساند و این اندیشه باید در میدان عمل، نشان دهد که بخش های گوناگون زندگی اجتماعی مردم را انسانی تر و آرمانی تر اداره می کند.



دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی در حوزه عزت و استقلال توانست رکورد شکنی کرده و حقانیت خود را در صحنه عمل متجلی کند و نشان داد که اگر ملتها از این اندیشه پیروی کنند، قطعا عزت و استقلال خود را تضمین کرده اند.



رییس جمهور گفت: باید در میدان اقتصاد، عمران و آبادانی نیز حقانیت اندیشه خود را در عمل اثبات کنیم.



وی افزود: زمانی در اجرای کوچکترین کار عمرانی با هزاران اما و اگر مواجه بودیم، اما امروز هیچ عرصه ای نیست که به متخصصین و دلسوزان کشورمان عرضه شود و آنها اظهار ناتوانی کنند.



دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه برای ساختن کشور باید از یک سو تکمیل زیرساخت ها و از سوی دیگر فعالیت های سازنده و مفید را مورد توجه قرار داد، اظهار داشت: دولت از تکمیل زیرساخت ها پشتیبانی می کند و معتقدیم هرگونه فعالیت سازنده در کشور نیازمند زیرساخت است که باید در تمام کشور تکمیل و به اتمام برسد.



رییس جمهور گفت: نباید ایجاد زیرساختها ده ها سال به طول بیانجامد و باید به سرعت تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد. خوشبختانه در این بخش ها اقدامات افتخارآفرین و بزرگی انجام شده است.



دکتر احمدی نژاد با مقایسه آماری اقدامات انجام شده طی سالهای اخیر نسبت به سال 84 خاطرنشان کرد: امروز در همه بخش های صنعتی و عمرانی شاهد جهش های قابل توجهی نسبت به سال 84 هستیم.



وی افزود: اتمام زیرساخت ها نیازمند نیروی انسانی، تجهیزات، منابع و بالاتر از آن خودباوری و همت است که خوشبختانه امروز در بین آحاد ملت موج می زند.



رییس جمهور خاطر نشان کرد: بسیاری از هیاهو و فشارهای دشمنان به خاطر جهتگری ها و اقداماتی است که ملت ایران در مسیر سازندگی دشمن و پیشرفت برداشته است. دشمنان چنین خیال کرده اند که اگر فشار بیاورند دست ما از منابع خالی خواهد شد، این در حالی است که منابع گسترده ای در کشور وجود دارد.

دکتر احمدی نژاد گفت : عادت کهنه ای در کشور از سال 1328 رایج و از سال 50 نهادینه شد و آن تمرکز نگاه همه دستگاه ها به خزانه کشور است و سیستم دولتی نیز بر همین پایه شکل گرفته است، از همین رو دشمنان تصور می کنند که اگر فشار بیاورند و منابع بیشتری از خزانه دولت بگیرند، کشور با مشکل مواجه خواهد شد، در حالی که ایران سرشار از منابع است و فقط لازم است مقداری نوع نگاه و جهت گیری را تغییر دهیم.



وی با اشاره به اینکه به قدری منابع جدید در کشور وجود دارد که اگر به آنها ورود پیدا کنیم، منابع خزانه در مقابل آن ناچیز است، خاطرنشان کرد: وزارتخانه ها اموال و زمین های راکدی در اختیار دارند که با واگذاری آن می توانند منابع کسب شده را در تکمیل زیرساخت ها و پیشرفت و آبادانی کشور به کار گیرند.



رییس جمهور تاکید کرد: باید فشار دشمنان را به عنصر مثبتی در اقتصاد کشور و ساختن ایران عزیز تبدیل کنیم و این نیازمند تغییر نوع نگاه و احیای منابع و استفاده از آن است. دولت با همین هدف سازمان اموال را تاسیس کرده تا منابع راکد در وزارتخانه ها و سازمان های اداری را شناسایی و آنها را تبدیل و در مسیر ساختن و پیشرفت کشور بکار گیرد و این یک کار انقلابی است.



دکتر احمدی نژاد افزود: سپاه نیز اموال و زمین های فراوانی در تهران و شهرهای مختلف در اختیار دارد که می تواند بخشی از آن را تبدیل کرده و مورد استفاده قرار دهد.



رییس جمهور تاکید کرد: می توان با تغییر نگاه، طراحی و فشارهای دشمنان را به عنصر مثبت و سازنده تبدیل کرد و این نیازمند روحیه انقلابی، همدلی و همراهی است.



دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه در بخش عمران و آبادی کشور می توان دشمنان را از تصمیمات و امیدهایی که بسته اند مایوس ساخت، گفت: در سال جاری که هیاهوی دشمنان زیاد شده باید با همت والاتر، بزرگترین پروژه ها را افتتاح و به بهره برداری برسانیم و این بهترین کار در نشان دادن بی تاثیر بودن فشارهای دشمنان است.



رییس جمهور با بیان اینکه متاسفانه عده ای در سرمایه گذاری های تولیدی به استفاده از منابع دولتی عادت کرده اند، تصریح کرد: در کشورمان منابع و روش های تامین آن بسیار گسترده و فراوان است و حجم اقتصاد کشورمان از هزار و 100 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و از اقتصاد هفدهم دنیا به سرعت به سمت جایگاه پانزدهم در حال حرکت هستیم.



دکتر احمدی نژاد گفت: دشمنان خیال می کنند می توانند پیشرفت و سرمایه گذاری در کشورمان را متوقف کنند البته برخی نیز در داخل کشور با طراحی دشمنان همراهی کردند که ارزش پول ملی را پایین بیاورند اما دولت با این مسئله مخالف بوده و در صدد تقویت ارزش پول ملی است و در تلاش هستیم طراحی دشمنان را در این عرصه به عنصر مثبت در اقتصاد کشور تبدیل کنیم.



رییس جمهور اظهار داشت: به فضل الهی بدخواهان ملت ایران در سالهای آینده مشاهده خواهند کرد که سهم درآمد نفت در اقتصاد ایران حذف خواهد شد. سال گذشته 65 میلیارد دلار درآمد نفتی وارد اقتصاد کشور شده و در مقابل 53 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم و امید است امسال رقم صادرات غیرنفتی از مرز 65 میلیارد دلار عبور کند و بی تردید با تداوم همین روند در سالهای آینده، صادرات غیر نفتی به رقم بالای 100 میلیارد دلار خواهد رسید، در این صورت دیگر احتیاجی به درآمد نفت نخواهیم داشت.



دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: امیدوارم در تلاطمی که دولت در آن، در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور حرکت می کند، دولت دست بسته و محدود شده نباشد تا بتواند در مسیر پیشرفت کشور حرکت کند.



وی تاکید کرد: در مقابل اقدامات دشمنان جز ایستادگی و پیروزی هیچ اندیشه ای در ذهن نیروهای انقلاب وجود ندارد و به فضل الهی با اقتدار و عزت بیشتر از این شرایط عبور کرده و در افق بالاتری طلوع خواهیم کرد.



دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: زمانی همه شیاطین، همه تجهیزات، منابع مالی و رسانه ای دنیا و مراکز قدرت سیاسی را در اختیار داشتند و ملت ایران دست تنها بود ولی با این وجود در مقابل آنها ایستادگی کرد و همه آنان را تا قعر تاریخ عقب راند و امروز دیگر شرایط نسبت به آن دوران به کلی تغییر کرده و به سرعت در حال حرکت به سوی آرمانهای الهی ملت ایران است.



وی تصریح کرد: مناسبات یک جانبه قدرتها سست و ضعیف شده و به فضل الهی فرو خواهد ریخت.



رییس جمهور گفت: امروز عمق و جوهره پیام انقلاب در اقصاء نقاط جهان فراگیر شده و باید ادبیات انقلاب را با زبان خودشان به ملت ها ارائه کنیم و بی تردید جامعه بشری که دیگر به اندیشه مادی و سرمایه داری قانع نیست و به دنبال آرمان بالاتری هستند از آن استقبال خواهند کرد.