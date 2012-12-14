برگزاری دومین کارگروه مدیران مدارس شاهد گیلان در صومعه سرا

سید حمیرا ذکی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فضای مدارس شاهد یک فضای معنوی است، افزود: ترویج فرهنگ شهید و شهادت بهترین روش ارائه تعلیم و تربیت است که باید الگو قرار گیرد.
وی اظهارداشت: دانش آموزان شاهد سرمایه انقلاب اسلامی هستند که باید روحیه خودباوری و عزت نفس دانش آموزان بیشتر تقویت شود.
رئیس آموزش و پرورش صومعه گفت: فرزندان شاهد و ایثارگر الگوی جامعه و مدافعان دستاوردهای نظام و فعالان عرصه های علم و دانش هستند.
وی افزود: فرزندان شاهد و ایثارگر با حضور در عرصه های مختلف به ویژه در سنگرهای علم و دانش توطئه های دشمنان را خنثی خواهند کرد.
ذکی پور با بیان اینکه پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی مرهون خون پاک شهدا و جانفشانی ایثارگران است، اظهارداشت: فرزندان خانواده های شاهد و ایثارگر همانند والدین خود در میادین مختلف از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی پاسداری می کنند.
وی در ادامه به سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: راهبردهای این سند و اجرای کامل آن منجر به تحول در عرصه های آموزش و پرورش و تربیت نسل آینده خواهد شد.
مدیر آموزش و پرورش صومعه سرا با بیان اینکه سند مزبور در اصل سند افتخارآفرین نظام است، یادآورشد: اجرای سند تحول بنیادین بسترساز دستیابی به توسعه است.
نظر شما