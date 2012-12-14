جلیل سالاری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت مصرف انواع فرآورده‌های نفتی در ایران از ابتدای سالجاری تاکنون، گفت: از ابتدای فروردین ماه امسال تاکنون به طور متوسط روزانه 64 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 5 درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه در این مدت به طور میانگین روزانه 5 درصد از مصرف گاز مایع کاسته شده است، تصریح کرد: با این وجود پیش بینی می‌شود در سه ماهه پایانی سالجاری مصرف گازمایع با افزایش مصرف همراه شود.

این مقام مسئول همچنین از کاهش 5 درصد مصرف نفت سفید در 9 ماهه نخست سالجاری خبر داد و افزود: با توجه به توزیع این فرآورده نفتی با کالابرگ، تا حدودی در مصرف آن مدیریت اعمال شده است.

وی با یادآوری اینکه پیش بینی می‌شود در ماه‌های پایانی سالجاری با کاهش دمای هوا در اکثر استان ها مصرف نفت سفید به 18 تا 20 میلیون لیتر در روز افزایش یابد، بیان کرد: همچنین از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه 92 میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف شده است، تبیین کرد: مصرف این فرآورده استراژیک نفتی هم در مقایسه با سال گذشته حدود یک درصد افزایش یافته است.

سالاری با بیان اینکه هم اکنون روزانه 50 میلیون لیتر گازوئیل تولیدی در بخش حمل و نقل مصرف می شود، یادآور شد: همچنین 20 میلیون لیتر توسط صنایع عمده، کارخانجات و بخش کشاورزی و مابقی توسط نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه مصرف نفت کوره کشور هم امسال 14 درصد افزایش یافته است، گفت: بر این اساس از ابتدای سالجاری تاکنون به طور میانگین روزانه 38 میلیون لیتر نفت کوره در کشور مصرف شده است.

وی یکی از دلایل افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی را افزایش ذخیره سازی سوخت مایع در نیروگاه‌ها عنوان کرد و افزود: امسال به طور متوسط 20 میلیارد لیتر سوخت مایع در واحدهای نیروگاهی مصرف شده است که در مقایسه با سال گذشته با افزایش 6 میلیارد لیتری حدود 6 درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر نیروگاه‌ها با کمبود سوخت مایع روبرو نیستند، تصریح کرد: در شرایط فعلی بین مصرف و ذخیره و تحویل روزانه سوخت مایع نیروگاه تعادل ایجاد شده است.

سالاری در پاسخ به این سئوال مهر که آیا پس از تبدیل بنزین 100 به 400 تومان و کاهش سهمیه بنزین آزاد برنامه‌ای برای حذف بنزین 400 تومان و عرضه تک نرخی این فرآورده دارید؟ توضیح داد: فعلا سیاست عرضه تک نرخی بنزین در درستور کار قرار ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اعلام اینکه فعلا بنزین 400 تومان ذخیره سازی شده در کارت‌ها تبدیل نمی شود، اظهار داشت: بر این اساس فعلا این بنزین بدون تغییر با قیمت 400 تومانی عرضه می شود.

وی همچنین متوسط فروش روزانه بنزین آزاد با قیمت 700 تومانی را 11 تا 12 میلیون لیتر در روز عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: با توجه به فرا رسیدن فصل زمستان و کاهش سفرهای بین شهری مصرف بنزین ایران هم با کاهش شدید مصرف روبرو خواهد شد.