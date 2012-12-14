رایس از خیر وزارت خارجه گذشت/انتقاد اوباما از جمهوریخواهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، انتشار اخبار مربوط به انتخاب نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به عنوان جانشین "هیلاری کلینتون" سبب انتقادهای شدید جمهوریخواهان علیه "باراک اوباما" شد.

سناتورهای جمهوریخواه رایس را فاقد پیشینه فعالیت در وزارت خارجه و دیپلماتی بی تجربه دانسته و از عملکرد ناشیانه وی در برخی مقاطع حساس به عنوان سند بی لیاقتی اش برای عهده داری ریاست این وزارتخانه یاد می کنند.

هر چند اوباما بارها از گزینه مورد نظر خود دفاع کرده و در آخرین اظهاراتش نیز انتقادها را غیرمنصفانه خوانده است، اما شدت انتقادها به حدی بوده که رایس را از پذیرش سمت وزیر خارجه آمریکا منصرف کرده است.

بر این اساس، سوزان رایس از نامزدی برای جانشینی کلینتون چشم پوشی کرده و به بیان دیگر، عطای این سمت را به لقایش بخشیده است.

باراک اوباما با اعلام این مطلب گفت تصمیم رایس را در این زمینه پذیرفته و به این ترتیب وی دیگر گزینه احتمالی برای جانشینی کلینتون نیست. گفتنی است رئیس جمهوری آمریکا در مقطع کنونی نیاز به همراهی جمهوریخواهان برای تایید بودجه کشور و اصلاحات مورد نظرش دارد.