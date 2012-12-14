سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون گلستان 200 میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر میمنت آبادی عصر پنجشنبه در جلسه خبری با اصحاب رسانه استان با بیان اینکه ما آمادگی پرداخت مبلغ بیشتر از این را در صورت تعهدات بیشتر داریم افزود: اقتصاد کشور ما همچنان دولتی است وسهم تولید ناخالص ملی از قبل فعالیت های دولتی است.

وی بیان داشت: درحال حاضر در خوشبینانه ترین حالت تنها 30 درصد از اقتصاد کشور غیر دولتی است که 10 درصد را بخش تعاون و20درصد را بخش خصوصی تشکیل می دهد.

وی تصریح کرد:در دولت نهم و دهم تلاش های خوبی برای امر خصوصی سازی انجام شده است که از جمله می توان به امر کاهش تصدیگری دولت، کاهش وزارتخانه ها،عدم افزایش نیروی انسانی در دستگاه های دولتی و واگذاری های جدید را اشاره کرد.

میمنت آبادی افزود:مقدار تعهد ما در ضمانت نامه های این صندوق 70 درصد است اما برای 30 درصد که در عهده تعاونگر است باز هم تعاونگران در این زمینه با بانک مشکل دارند و شرکت های تعاونی تضمیناتی که مطالبه می شود را ندارند ودر بازپرداخت اقساط نیز مشکل دارند.

وی بیان داشت: صندوق ضمانت سرمایه ای درکشور با مبلغ 120 میلیارد تومان تشکیل شد وتاکنون موجودی آن به 150 میلیارد تومان رسیده است وما توانایی صدور ضمانت نامه تا 10 برابر سرمایه یعنی تا هزار و500 میلیارد تومان را داریم واین عدد برای شروع کار مبلغ مناسبی است.

وی اشاره کرد: این شرکت 100 درصد دولتی است واین نهاد دارای پشتوانه کافی است و بانک ها می توانند ضمانت صندوق را بپذیرند وهم اکنون بانک هایی چون ملی ،ملت ،تجارت ،اقتصاد نوین، صندوق مهر امام رضا با این صندوق همکاری می کنند.

این مقام مسئول افزود:این صندوق همه شرکت های تعاونی نظیر شرکت های تعاونی روستایی ،شرکتهای تعاونی فرش روستایی ،انواع تشکل ها در بخش کشاورزی ،صنعت وخدمات را می تواند تحت پوشش داشته باشد.

وی تاکید کرد:با عملکرد این صندوق سرمایه گذاری وگردش مالی تسریع می شود واین یک حرکت اهرمی برای شرکت های تعاونی است در جهت افزایش انتفاع وسودآوری وتولید بیشتر است.

