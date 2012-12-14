نظارت دقیقی بر فعالیت مدارس فوتبال قم انجام خواهد شد/ قم بنیانگذار فوتسال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم بهرامی در مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان قم با اشاره به خلاصه ای از مهمترین برنامه های خود برای توسعه این رشته ورزشی تصریح کرد: فوتبال قم برای اینکه در آینده نتیجه بگیرد باید از رده های سنی پایه بر روی آن سرمایه گذاری کرد.



وی ادامه داد: تلاش ما این است که برای ساختن آینده فوتبال قم از هم اکنون بر روی رده های سنی پایه سرمایه گذاری خوبی انجام بدهیم و به همین دلیل به فوتبال مدارس و همچنین مدارس فوتبال اهمیت ویژه ای می دهیم و نظارت کامل و دقیقی بر آن خواهیم داشت.



رئیس جدید هیئت فوتبال استان قم با بیان اینکه قم نیاز به ورود نسلی مستعد به این رشته ورزشی دارد، اضافه کرد: مدارس فوتبال در قم فعالیت خوبی دارند اما باید بر تعداد آنها افزوده شود تا بازیکنان مستعد تربیت شده و به آینده فوتبال قم معرفی شوند.



وی در ادامه از نگاه ویژه هیئت جدید فوتبال استان قم به فوتبال محلات خبر داد و یاد آور شد: در مناطق محروم و کم امکانات قم چهره های بسیار مستعدی هستند که به فوتبال و فوتسال می پردازند اما کسی آنها را شناسایی نکرده و به همین خاطر ایجاد و احیای فوتبال و فوتسال محلات را نیز در دستور کار خواهیم داشت.



بهرامی حمایت مالی از تیم های فعال و حرفه ای را جزو یکی از ارکان مهم موفقیت و پیشرفت فوتبال عنوان کرد و ابراز داشت: به همین خاطر برای تقویت توان مالی هیئت فوتبال استان در چهار سال آینده برنامه های خوبی پیش بینی کرده ایم.



رئیس جدید هیئت فوتبال استان قم از برگزاری منظم مسابقات درون استانی نیز خبر داد و اضافه کرد: در این سال ها همواره مسابقات درون استانی در رده های سنی مختلف در قالب لیگ به خوبی انجام شده اما به صورت ویژه برای این بخش برنامه های خوبی در نظر داریم.



وی عنوان داشت: با اینکه قم یک استان است و در یک شهرستان برای توسعه فوتبال فعالیت می کنیم اما در حال حاضر پنج بخش تابعه نیز داریم که خوب می دانم در فوتبال و فوتسال استعدادهای بسیار خوبی دارند و به همین دلیل قصد داریم هیئت های فوتبال در این بخش ها را تشکیل و به خوبی تجهیز کنیم.



بهرامی در تشریح جایگاه فوتسال در قم، تصریح کرد: به واقع اگر قم به تنهایی بنیانگذار فوتسال در کشور نباشد حداقل یکی از بنیانگذاران فوتسال به شمار می رود، ما در این رشته ورزشی بازیکنانی مستعدی داریم و قطعا با حمایت های جدی این رشته را به سمت و سوی قهرمانی در ایران سوق خواهیم داد.



وی در پایان از اهمیت به امر آموزش خبر داد و یاد آور شد: در بخش های مختلف اعم از داوری، مربیگری، پزشکی ورزشی و بسیاری امور دیگر که توجه به آموزش آنها می تواند دانش نیروی انسانی مرتبط با فوتبال قم را ارتقاء بدهد را در اولویت امور مهم هیئت قرار می دهیم.

