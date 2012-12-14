هر وقت برای فوتبال ایران مفید نباشم خودم از فدراسیون می روم

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان بعد از پایان مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان قم که روز پنجشنبه در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد، در پاسخ به اینکه آیا شما قصد رفتن و جدایی از فدراسیون فوتبال را دارید، تصریح کرد: هر موقع که برای فوتبال مفید نباشم قعطا می روم ولی این را به تشخیص اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال می سپارم.



وی ادامه داد: هر زمان که احساس کنم کمترین نقش را در راستای رشد و اعتلای فوتبال کشور دارم، به محض اینکه مجمع برگزار شود در مجمع استعفایم را اعلام و ارائه می کنم و کسانی که منتقد من هستند می توانند آنجا با احترام و در کمال آرامش اظهار نظر کنند.



رئیس فدراسیون فوتبال ابراز داشت: پنج سال در فدراسیون فوتبال بودم و با تمام وجود تلاش کردم که فردی مفید برای خدمت به این رشته ورزشی پر مخالب باشم و در این سال ها تجربیات بسیار خوبی کسب کرده ام که احساس می کنم می‌تواند برای آینده فوتبال مفید باشد.



وی یاد آور شد: با این حال این آمادگی را دارم که هر کسی که مجمع فدراسیون فوتبال تشخیص دارد در راس کار قرار بگیرد و تجربیاتم را با تمام وجود در اختیار وی قرار بدهم، ضمن اینکه اگر مجمع فدراسیون صلاح دید که بمانم و به کار ادامه بدهم با شوق این کار را می کنم.



کفاشیان در ادامه در پاسخ به سئوالی که از وی در خصوص عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان در رقابت های قهرمانی غرب آسیا پرسیده شد، بیان داشت: در غرب آسیا تیم ملی حضور ندارد بلکه این تیمی منتخب از بازیکنان جوان و آینده دار فوتبال ایران است.



وی عنوان کرد: کادر فنی تیم ملی فوتبال صلاح دیدند که نفرات اصلی را به این رقابت ها نبرند، زیرا بسیاری از باشگاه ها فعلا درگیر رقابت های جام حذفی هستند و بازیکنانشان را می خواستند به همین خاطر در تیم ملی جوانگرایی صورت گرفت تا بازیکنان جوان و آینده دار فوتبال ایران از این رقابت ها تجربه حضور در میادین بزرگ را کسب کرده و برای آینده فوتبال کشور مفید باشند.



رئیس فدراسیون فوتبال همچنین در پاسخ به این سئوال که کارلوس کیروش مطرح کردن چه موضوعی را به زمان پایان همکاری اش با فدراسیون در خصوص وضعیت فوتبال ایران موکول کرده است، اظهار داشت: من دقیقا نمی دانم که کیروش در خصوص چه موضوعی می خواهد بعد از رفتنش از ایران صبحت کند شاید به خاطر این است که نیاز به حمایت بیشتر دارد.



وی تاکید کرد: از کارلوس کیروش تا پایان خرداد ماه و اتمام مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در قاره آسیا حمایت می‌کنیم ما سه بازی مهم در پیش داریم و می خواهیم به جام جهانی برویم بنابراین کیروش مورد حمایت ما است و تصمیم گیرنده اصلی در خصوص تیم ملی را این مربی می دانیم.

