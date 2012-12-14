صادرات برخی کالاهای نفتی ممنوع شد/ امضای قراردادهای جدید صادرات گاز

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی در مراسم پایان کار پنجمین کفرانس بین المللی CNG در تهران با بیان اینکه در پایان سال 2013 رشد اقتصادی قابل توجهی در کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت همچون هند، چین، ژاپن و اتحادیه اروپا اتفاق نمی افتد، گفت: خط رشد مصرف انرژی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بین یک و نیم تا 2 درصد کاهش می یابد.

وزیر نفت با اعلام اینکه تا 50 سال آینده نفت خام ارزان ترین و دسترس ترین حامل انرژی در سبد سوخت و انرژی جهان است، گفت: در حال حاضر 80 درصد سهم سبد جهانی انرژی به نفت خام وابسته است.

این عضو کابینه دولت دهم با اشاره به اینکه در حال حاضر ایران بزرگترین دارنده ذخایر عظیم نفت خام و گاز طبیعی در جهان است، اظهار داشت: گاز طبیعی یک مزیت اقتصادی برای کشور است و هم اکنون به طور متوسط روزانه بیش از 620 میلیون متر مکعب گاز تولید می شود که تا پایان برنامه پنجم ظرفیت تولید روزانه گاز به 1.4 میلیارد متر مکعب افزایش می یابد.

این مقام مسئول با یاداوری اینکه در حال حاضر 95 درصد شهرها و 75 درصد روستاهای کشور به شبکه ملی گاز متصل شده اند، بیان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی 19 فاز پارس جنوبی در شرایط تحریم و به طور همزمان در حال اجرا است.

قاسمی با اشاره به فعالیت همزمان 110 هزار نفر در فازهای جدید پارس جنوبی تبیین کرد: با بهره برداری از تمامی این فازهای مشترک گازی ظرفیت تولید روزانه گاز ایران 700 میلیون متر مکعب افزایش می یابد.

وزیر نفت همچنین از افزایش حدود 4 برابری تولید میعانات گازی خبر داد و افزود: هم اکنون 360 هزار بشکه میعانات گازی تولید می کنیم که به زودی این ظرفیت به 1.2 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد.

امضای قراردادهای جدید صادرات گاز

وزیر نفت با تاکید بر اینکه به زودی چند قرارداد جدید گازی بین ایران و کشورهای خارجی امضا می شود، از آغاز عملیات اجرایی خط لوله انتقال گاز ایران در خاک پاکستان تا 30 روز آینده خبر داد و یادآور شد: همچنین عملیات ساخت خط لوله صادرات گاز به عراق هم در دستور کار قراردارد.

این عضو کابینه دولت دهم همچنین با اشاره به پیشرفت بیش از 50 درصدی ساخت اولین کارخانه تولید LNG ایران در بندرعسلویه تاکید کرد: علاوه بر تولید گاز LNG و میعانات گازی، تولید نفت کشور هم با بهره برداری از طرح توسعه میادین نفتی آذر، آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یادآوران و چندین میدان مشترک نفتی 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد.

بهتر از چین و کره کالای نفتی می‌سازیم

این مقام مسئول با اشاره به مشارکت مجموعه صنعت نفت با انجمن سازندگان تجهیزات نفتی از آغاز تولید بومی اکثر کالا و تجهیزات نفتی در داخل کشور خبر داد و تاکید کرد: با تولید بومی این کالا و تجهیزات علاوه بر کاهش وابستگی به خارجی ها زمینه اشتغال نیز فراهم می شود.

قاسمی با اشاره به تدوین و ابلاغ سند راهبردی تولید انواع پمپ های صنعتی در صنعت نفت، نیاز واقعی صنعت نفت و پمپ را 4 هزار قطعه در سال عنوان کرد و گفت: همزمان با تولید بومی کالاهای نفتی، صادرات برخی از تجهیزات بومی صنعت نفت به خارج از کشور هم ممنوع شده است.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه هم اکنون هیچ گونه نگرانی برای مقابله با تحریم ها و توسعه صنعت نفت نداریم کیفیت تولید کالاهای بومی در داخل کشور را بهتر از چین و کره جنوبی اعلام کرد و اظهار داشت: زمان تحویل کالا، کیفیت و قیمت تمام شده 3 معیار وزارت نفت برای تولید کالا و تجهیزات توسط سازندگان داخلی است.

وی با اشاره به ارائه پیشنهاد تاسیس صندوق حمایت از سازگان صنعت نفت به مجلس تبیین کرد: با تاسیس این صندوق و با رفع برخی از موانع اداری وام های بدون بهره در اختیار سازندگان و تولید کنندگان داخلی قرار می گیرد.