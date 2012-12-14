10 هزار دانش آموز در مدارس شاهد گیلان مشغول به تحصیل هستند

علیرضا نجیب در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز فعالیت 10 مدرسه شاهد طی سال جاری در استان اشاره کرد و افزود: دانش آموزان را باید به سمت مدارس شاهد سوق داد.

وی همچنین اظهارداشت: در حال حاضر پنج هزار و 226 نفر در مقطع ابتدایی، دو هزار و 156 نفر در مقطع راهنمایی و سه هزار و 589 نفر در مقطع متوسطه در مدارس شاهد گیلان مشغول به تحصیل هستند.

رئیس اداره مشارکت های مردمی، شاهد و ایثارگران گیلان پیشرفت جامعه را در گرو ایمان و دین دانست و گفت: برای رسیدن به جامعه مطلوب باید دانش‌‌آموزانی عالم و معنوی تربیت کرد.

وی افزود: پیشرفت ‌های عظیم جوانان ایرانی به ویژه در ابعاد علمی با وجود هشت سال جنگ تحمیلی و تحریم‌ های متعدد کشور موجبات حیرت دشمنان را فراهم کرده است.

نجیب در ادامه با اشاره به اینکه شهدا بهترین الگوی تربیت اسلامی هستند، یادآورشد: ترویج فرهنگ ناب ایثار و شهادت طلبی یک رسالت و ضرورت است.