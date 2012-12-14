  1. بین الملل
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۳

نهرین نت اعلام کرد؛

طرح ترور رئیس جمهور یمن با کمک آمریکا خنثی شد

طرح ترور رئیس جمهور یمن با کمک آمریکا خنثی شد

منابع آگاه یمنی از خنثی شدن طرح ترور عبد ربه منصور هادی با کمک آمریکایی ها پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت گزارش داد: دستگاه اطلاعاتی آمریکا مانع موفقیت سوء قصد به عبد ربه هادی منصور رئیس جمهوری یمن شده است.

این پایگاه بیان کرد: دستگاه اطلاعاتی آمریکا یک سوء قصد تروریستی را در سی ام نوامبر گذشته علیه عبد ربه هادی منصور خنثی کرده است.

منابع آگاه اعلام کردند: پس از هشدار دستگاه اطلاعاتی آمریکا و برخی کشورهای عرب همسایه یمن به عبد ربه هادی منصور درباره احتمال ترور وی در عدن - به هنگام حضور در مراسم گرامیداشت خروج استعمار انگلیس در سال 1967  از یمن- رئیس جمهوری یمن سفر خود را به عدن لغو کرده است.

کد مطلب 1765686

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