طرح ترور رئیس جمهور یمن با کمک آمریکا خنثی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت گزارش داد: دستگاه اطلاعاتی آمریکا مانع موفقیت سوء قصد به عبد ربه هادی منصور رئیس جمهوری یمن شده است.

این پایگاه بیان کرد: دستگاه اطلاعاتی آمریکا یک سوء قصد تروریستی را در سی ام نوامبر گذشته علیه عبد ربه هادی منصور خنثی کرده است.

منابع آگاه اعلام کردند: پس از هشدار دستگاه اطلاعاتی آمریکا و برخی کشورهای عرب همسایه یمن به عبد ربه هادی منصور درباره احتمال ترور وی در عدن - به هنگام حضور در مراسم گرامیداشت خروج استعمار انگلیس در سال 1967 از یمن- رئیس جمهوری یمن سفر خود را به عدن لغو کرده است.