گزارش تصویری / تمرینات جوانان علاقمند به ورزش بوکس

تبریز - خبرگزاری مهر : همه روزه نوجوانان و جوانان علاقمند زیادی در سالن بوکس، مجموعه ورزشی گنجویان تبریز مشغول فراگیری ورزش بوکس می باشند. آنها با امکانات نسبی این سالن که تنها سالن ورزش بوکس در استان محسوب می شود، تحت تعلیمات سخت بدنسازی و تکنیکی این ورزش قرار می گیرند. در ورزش بوکس نیروی بدنی و استفاده از تکنیک دارای اهمیت بسیاری است و همچنین شهامت و قدرت زیاد مورد نیاز است و تکنیکهای آن شامل عملکردهای سریع در وارد کردن ضربات و عکس العملهای فعال، همزمان در دفاع می باشد.