  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۷

نام‌نویسی 650000متقاضی؛

فردا آخرین مهلت ثبت‌نام کنکور 92/ زمان اعلام علاقمندی در رشته‌های دانشگاه آزاد

فردا آخرین مهلت ثبت‌نام کنکور 92/ زمان اعلام علاقمندی در رشته‌های دانشگاه آزاد

مشاور عالی سازمان سنجش تاکید کرد که زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام برای شرکت در کنکور سراسری سال 92 ساعت 24 فردا به پایان می رسد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: تمام داوطلبان اعم از متقاضیان شرکت در کنکور دانشگاه آزاد که قصد شرکت در آزمون سراسری سال 92 را دارند تنها تا ساعت 24 فردا شنبه 25 آذرماه مهلت تکمیل تقاضانامه ثبت نام را در سامانه سازمان سنجش دارند.

وی گفت: تا صبح امروز تعداد 650 هزار داوطلب تقاضانامه الکترونیکی ثبت نام در تکمیل کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش در ادامه اعلام کرد که داوطلبان دانشگاه آزاد تنها باید نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام اقدام کنند، پس از آغاز زمان کارت ورود به جلسه، با پرداخت مبلغی می توانند علاقمندی خود را برای شرکت در رشته های دانشگاه آزاد اعلام کنند.

توکلی همچنین گفت: داوطلبان دانشگاه آزاد می توانند همزمان می توانند رشته های دانشگاههای دولتی را در زمان انتخاب رشته، برای پذیرش انتخاب کنند.

کد مطلب 1765691

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