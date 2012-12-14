حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: تمام داوطلبان اعم از متقاضیان شرکت در کنکور دانشگاه آزاد که قصد شرکت در آزمون سراسری سال 92 را دارند تنها تا ساعت 24 فردا شنبه 25 آذرماه مهلت تکمیل تقاضانامه ثبت نام را در سامانه سازمان سنجش دارند.

وی گفت: تا صبح امروز تعداد 650 هزار داوطلب تقاضانامه الکترونیکی ثبت نام در تکمیل کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش در ادامه اعلام کرد که داوطلبان دانشگاه آزاد تنها باید نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام اقدام کنند، پس از آغاز زمان کارت ورود به جلسه، با پرداخت مبلغی می توانند علاقمندی خود را برای شرکت در رشته های دانشگاه آزاد اعلام کنند.

توکلی همچنین گفت: داوطلبان دانشگاه آزاد می توانند همزمان می توانند رشته های دانشگاههای دولتی را در زمان انتخاب رشته، برای پذیرش انتخاب کنند.