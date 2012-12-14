درصورت فروپاشی نظام سوریه عناصر تندرو به قدرت می رسند

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش دوم مصاحبه سایت خبری – تحلیلی" بولوار ولتر" (Boulvard Voltaire) با "علی آهنی"،

سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه به این شرح است:



با مشاهده حوادث سوریه چنین احساس می شود که دو نیروی اسلامی با هم در ستیز می باشند. از یک طرف هلال شیعی از ایران گرفته تا بیروت، غزه و دمشق و از طرف دیگر جناح سنی با حضور کشورهای عربستان سعودی و قطر. آیا ما شاهد دوئلی برای به دست گیری رهبری جهان اسلام و جدال اعراب و پارس ها می باشیم؟

آیا شما به راستی چنین تصوری دارید؟ ما همیشه تلاش کردیم به همه به ویژه برادران مسلمان و برادران سنی خود احترام بگذاریم ... زیرا همه ما به خدا اعتقاد داریم. همبستگی اسلامی لازم است، این اعتقاد ماست. زیرا باور ما چنین است. اما البته این درست است که به نوعی رقابت هایی وجود دارد. باید تلاش کرد که از این مساله دور شویم زیرا این رقابت ها به هیچ وجه به نفع جهان اسلام نیست. گاهی سیاست در این حوزه غالب می شود که البته جای تاسف دارد.



امروز منازعات بین شیعیان و سنی ها در عراق بیش از زمان اشغال این کشور توسط امریکا، کشته بر جا می گذارد ...

باعث تاسف است، واقعا جای تاسف دارد



من که فرصت سفر به ایران را داشتم به عنوان کاتولیک وقتی از خبرنگاران ایرانی پرسیدم که رابطه آن ها با مسیحی ها چیست، آن ها می گفتند: سوال شما بی جاست زیرا برای ما مسیحی، یک ایرانی است که به جای مسجد به کلیسا می رود ...

شما خودتان در محل شاهد بودید می توانید آزادانه به کلیساهای مختلف در تهران و سایر نقاط کشور بروید ... در کشور ما مسیحیان آزادند و سیستم آموزشی، مراسم مذهبی و نمایندگان خود را در مجلس دارند، چیزی که در برخی کشورهای دیگر منطقه دیده نمی شود. همین وضعیت برای یهودیان وجود دارد. آن ها نیز دارای کنیسه ها، مراسم و نمایندگان خود در مجلس می باشند.



شما از رژیم سوریه نبه به دلیل ملاحظات راهبردی بلکه به علت این که از اقلیت حفاظت می کند، حمایت می کنید؟

ما با دولت سوریه مناسبات تنگاتنگی داریم. در این کشور گروه های مختلف مسیحی، سنی، علوی، کرد و دروز به سر می برند. بله دولت در دست گروه علوی است اما این امر به معنای آن نیست که دیگر گروه ها سرکوب می شوند. بر اساس اطلاعات ما غالب این گروه ها از دولت کنونی حمایت می کنند، هرچندکه آن ها نگران آینده خود هستند. به ویژه آن که در صورت فروپاشی نظام سوریه برخی عناصر تندرو به قدرت خواهند رسید.



در ابتدای سال های 2000 از بهار سوری با روی کار آمدن "بشار اسد" صحبت می شد. اکنون مدت طولانی است که ما دیگر در بهار به سر نمی بریم ...

از همان ابتدا ما نسبت به ضرورت بازنگری سیاست و انجام اصلاحات به آن ها نکاتی را گوشزد کردیم. آن ها شروع به اصلاحات کردند اما به دلیل برخی مداخلات خارجی نتوانستند این کار را ادامه دهند. از همین رو این اصلاحات مدام به تعویق افتاد ...



آیا الان دیگر خیلی دیر نشده است؟

بی تردید الان دشوارتر و پیچیده تر شده است. با این وجود به اعتقاد ما باید در این مسیر حرکت کرد و تلاش کرد به این رویارویی ها پایان داد و بدون ایجاد این احساس که قرار است از خارج به جای آن ها تصمیم گیری شود باید همه را به حرکت به سمت گفتگوی ملی تشویق نماییم برای این که مردم سوریه بتوانند خودشان آینده خود را انتخاب کنند.

وقتی به خارج اشاره می کنید، منظورتان عربستان سعودی و قطر است؟

برخی کشورها از جمله کشورهای اروپایی و امریکایی ها به بعضی گروه ها فشار می آورند تا جلوی گفتگو و آشتی را بگیرند.



آیا در مورد عربستان سعودی و قطر می توانید روشن تر سخن گویید ....

این دو کشور بسیار فعال می باشند ...



چند سالی است که ترکیه با قوت به صحنه بین المللی بازگشته است ...

به رغم برخی اختلاف نظرها به ویژه در خصوص سوریه، ما روابط خوب، متنوع و تقویت شده ای با ترکیه داریم . ما در مورد ایده تشکیل نشستی با حضور ایران، عربستان سعودی، مصر و ترکیه با هم کار کردیم. عربستان سعودی تحفظ هایی را داشت اما این روند قاعدتا باید ادامه یابد.



یکی از نخستین تصمیمات دولت جدید مصر باز کردن کانال مصر به روی ناوهای ایرانی بوده است. آیا این نخستین گام برای گفتگو بین دو کشور که سابقه چندان دوستانه ای نداشتند، محسوب می گردد؟

بعد از روی کار آمدن رئیس جمهور "محمد مرسی"، ما علائم مثبتی را دریافت کردیم. این امر برای مناسبات دو کشور امیدوار کننده است.



آیا مجازات های اقتصادی به راستی برای شما مشکلی جدی است؟

درواقع این مساله می تواند مشکلاتی را ایجاد کند به خصوص برای کشوری که خیلی به نفت وابسته بوده است. اما اگر کشوری اروپایی نظیر فرانسه تحت تحریم هایی مشابه ما قرار می گرفت، مطمئن باشید که پس از شش ماه با آشوب های گسترده روبرو می شد . به این ترتیب باید گفت بدیهی است ایران که بیش از 30 سال با مجازات های مختلف روبرو می باشد، با مشکلاتی روبرو شود. اما مطمئن باشید ما این مشکلات را پشت سر خواهیم گذاشت. ضمن آن که می بینید نتایج آن طوری که فکر می کردید منفی نبوده است. ما مجبوریم مستقل باشیم و به راه هایی که از این مشکلات خارج شویم، فکر کنیم. خلاصه اینکه ما باید خودمان همه کار را انجام دهیم و صنایع خود را حفظ و نگهداری کنیم، قطعات یدکی خود را بسازیم و ...



در افریقا عموما گفته می شود که نفت برای کشورهای تولید کننده مایه گرفتاری است ...

فعالیت های اقتصادی و صنعتی کشور ما بسیار متنوع است، هر چند سهم نفت در آن مهم است. اما ما می کوشیم وابستگی خود به نفت را کاهش دهیم. ما مواد معدنی بسیاری برای استخراج و صادرات داریم. از همین رو نگران نیستیم.

در تهران یکی از کارکنان وزارت امور خارجه به من گفت که هر چند مجازات ها مشکلاتی برای ایران داشته اما دارای منافعی هم بوده و ایرانی ها را به ابتکار عمل وا داشته ... آیا باید گفت "زنده باد تحریم ها"؟

به یک معنی بله !



انتخاب مجدد "باراک اوباما" به ریاست جمهوری برای ایران خبر خوشی است؟

مواضع باراک اوباما در قبال ایران مقبول تر از موضع "میت رومنی" می باشد.



پس شما می توانستید به اوباما رای بدهید؟

من تابعیت امریکایی ندارم !



شرکت "تدبیر انرژی"، از شرکت های تابعه بنیاد "امام خمینی" برای خرید پالایشگاه "پتروپلوس" اعلام آمادگی کرده است. آیا این امر یک فرصت ساده اقتصادی است ؟

شرکت تدبیر انرژی یک شرکت غیردولتی است. این شرکت در چارچوب منافع و اهداف اقتصادی خود می کوشد فعالیت هایش را در خارج توسعه داده و در نتیجه در حال بررسی این موضوع است.