کلکسیونی از جرایم در پرونده دزدان خشن/ شاکیان به اداره آگاهی مراجعه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، 19 شهریور امسال زن جوانی با مراجعه به کلانتری 153 شهرک ولی عصر به مأموران اعلام کرد که از سوی دو سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت مورد زورگیری و سرقت دستبد طلا قرار گرفته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "زورگیری" ، مالباخته در اظهارات خود به تیم تجسس ویژه کلانتری گفت :ساعت 15 روز حادثه از منزل خارج شده و در مقابل مدرسه سعادت واقع در خیابان حیدری شمالی منتظر تاکسی بودم که یک دستگاه موتورسیکلت با دو سرنشین جوان به من نزدیک شد . در یک لحظه سرنشین عقب موتورسیکلت ، با هل دادن من به سمت عقب از محل متواری شدند.

تیم تجسس ویژه کلانتری در ادامه رسیدگی به شکایت مالباخته ، در اولین مرحله تصاویر مجرمان سابقه دار محدوده شهرک ولی عصر را به مالباخته نشان دادند که در این زمان ، زن مالباخته یکی از مجرمان سابقه دار منطقه به نام "علی . ت" 24 ساله را مورد شناسایی قرار داد .

بررسی سوابق موجود از "علی . ت" نشان داد که وی یکی از اراذل و اوباش و مجرمان سابقه دار منطقه شهرک ولی عصر می باشد که پیش از این نیز به اتهام زورگیری در سال گذشته دستگیر و 11 خرداد امسال از زندان آزاد شده بود. همچنین برادر این متهم به نام "محمد . ت" 25 ساله نیز یکی دیگر از افراد سابقه دار منطقه شهرک ولی عصر است که او نیز همانند برادرش بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف دستگیر شده و آخرین بار در سال 1389 دستگیر و پس از مدتی آزاد شده است .

با شناسایی دقیق و کامل علی . ت از سوی مالباخته و با توجه به اطلاعات بدست آمده در خصوص ارتکاب جرایم توسط این دو برادر به عنوان اعضای اصلی گروه سارقان منطقه ( شهرک ولی عصر ) ، هماهنگی های لازم با دستگاه قضایی انجام و هر دو برادر دستگیر و جهت انجام تحقیقات تکمیلی به کلانتری انتقال داده شدند.

در شرایطی که محمد در مراحل اولیه تحقیقات منکر هرگونه سرقت شده بود ، اما پس از مواجهه حضوری با مالباخته و شناسایی وی و برادرش توسط تعدادی از شکات که به خاطر زورگیری و سرقت اموالشان توسط آنها و اطلاع از دستگیری این دو برادر به کلانتری مراجعه کرده بودند ، به ناچار لب به اعتراف گشود و صراحتا به دهها فقره زورگیری اعتراف کرد.

یکی از مالباختگان پس از مواجهه حضوری و شناسایی "محمد . ت" در اظهارات خود به کارآگاهان گفت :برای میهمانی به منزل یکی از دوستان رفته بودم . دخترم به همراه دو نفر از دوستان هم سن و سال خود در داخل پارک واقع در انتهای کوچه شقایق در حال بازی بود که ناگهان سرنشین خانم یک دستگاه موتورسیکلت اقدام به سرقت شش حلقه النگوی دخترم کرد و به همراه همین آقا ( با اشاره به محمد . ت به عنوان راننده موتورسیکلت ) از محل متواری شد.

با توجه به اطلاعات بدست آمده در خصوص ارتکاب برخی از سرقت ها به همراه یک زن جوان ، تحقیقات در خصوص شناسایی متهم زن پرونده در دستور کار تیم تجسس کلانتری قرار گرفت . با شناسایی "پریسا . ق" 28 ساله ، تیم تجسس ویژه کلانتری با شناسایی محل سکونت وی در شهرک ولی عصر ـ خیابان سپیده ، این متهم را نیز دستگیر کردند که پس از مواجهه حضوری با شکات ، مورد شناسایی قرار گرفت.

در حالیکه تحقیقات جهت شناسایی سرقت ها با استفاده از موتورسیکلت در دستور کار تیم تجسس ویژه کلانتری قرار داشت ، تعدادی از شکات پس از شناسایی متهمان به ویژه پریسا به عنوان یکی از سارقان ، در اظهارات خود عنوان داشتند که توسط سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ مورد سرقت کیف دستی ، گوشی تلفن همراه ، طلا و جواهرات به ویژه دستبند و زنجیر قرار گرفته اند . یکی از این مالباختگان پس از شناسایی پریسا در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : هنگام رفتن به بوستان بانوان ، دو نفر زن و مرد جوان سوار بر یک دستگاه پراید سفید رنگ به من نزدیک شدند . ناگهان سرنشین زن پراید از پنجره کیف دستی حاوی 170 هزار تومان وجه نقد و مدارک شناسایی را از دستم کشید و پس از پاره شدن دسته ی کیف اقدام به سرقت آن کرد.

با شناسایی خودرو پراید ، تیم تجسس کلانتری اطلاع پیدا کرد که این خودرو 15 آبان مورد سرقت به شیوه زورگیری قرار گرفته است. مالک پراید پس از شناسایی علی و پریسا ، در اظهارات خود به مأموران گفت : در منطقه یافت آباد ـ میدان الغدیر با ماشین ایستاده بودم که ناگهان دو نفر مرد به همراه یک زن جوان سوار ماشین شده و پس از ضرب و شتم و تهدید با چاقو ، مرا زیر صندلی کرده و بلافاصله شروع به حرکت کردند . یکی از سارقان که همدستانش او را علی صدا می زدند ، پشت فرمان نشست و ماشین را به داخل یک کوچه خاکی برد . در داخل کوچه هرچه داشتم از من گرفتند و پس از پیاده کردن من ، با سرقت ماشین از محل متواری شدند.

با دستگیری سه عضو گروه سارقان و با توجه به شناسایی تعدادی از مالباختگان و احتمال افزایش تعداد متهمان و دیگر جرام ارتکابی ، پرونده به دستور موسوی ، دادیار شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران ، برای انجام تحقیقات تخصصی در اختیار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با توجه به اظهارات برخی از مالباختگان در خصوص همراهی نفر چهارم با متهمان در زمان ارتکاب سرقت ها ، تحقیقات جهت شناسایی عضو چهارم گروه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و در ادامه ، فرهاد . ن 31 سال به عنوان نفر چهارم گروه و یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه موادمخدر و سرقت مورد شناسایی قرار گرفت .

همزمان با شناسایی فرهاد و در شرایطی که وی پس از اطلاع از دستگیری همدستانش از محل سکونت خود در منطقه یافت آباد متواری شده بود ، مأموران گشت آشکار پلیس آگاهی تهران بزرگ هنگام گشت زنی در منطقه یافت آباد موفق به شناسایی یک دستگاه خودرو ماکسیما سفید رنگ با سابقه سرقت شدند که بلافاصله طی یک تعقیب و گریز ، راننده ماکسیما به هویت فرهاد دستگیر و پس از شناسایی به عنوان متهم تحت تعقیب پایگاه پنجم آگاهی ، در اختیار این پایگاه قرار گرفت .

با شناسایی فرهاد . ن توسط مالک خودرو ماکسیما ، صاحب خودرو در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : 21 آبان هنگام تردد با خودرو شخصی خود در منطقه شهرری ـ خیابان شهید رحیمی ت مورد ضرب و شتم و تهدید با سلاح سرد قرار گرفته و سارقان پس از سرقت خودرو ، به سرعت از محل متواری شدند.

سرهنگ کارآگاه علی اکبر اسدی ، رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ اشاره به دستور انتشار بدون پوشش تصاویر متهمان گفت : در ادامه رسیدگی به این پرونده و با توجه به تعدد مالباختگان و شکاتی که از سوی متهمان پرونده به ویژه دو متهم اصلی (علی و محمد) ، در جنوب و جنوب غرب تهران به خصوص مناطق یافت آباد،پاسگاه نعمت آباد، جاده ساوه ، علی الخصوص شهرک ولی عصر و پارک موسوم به CNG در منطقه یافت آباد مورد سرقت ، زورگیری ، تهدید ، ضرب و جرح قرار گرفته و احتمال افزایش دیگر جرایم ارتکابی و شکات و همچنین تنوع شیوه و شگرد های ارتکاب سرقت ها از سوی متهمان ، دستور انتشار بدون پوشش هر چهار متهم پرونده از سوی مقام قضایی صادر شده است .به همین خاطر از کلیه مالباختگان و شکات که موفق به شناسایی متهمان شدند دعوت می شود تا جهت طرح شکایات خود به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.

