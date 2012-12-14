دستیاران گل محمدی در کادر فنی مشخص شدند/ کریم باقری هم آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مدیر عامل باشگاه پرسپولیس کریم باقری، حسین عبدی، مجتبی حسینی (دستیار اول گل محمدی در صبا و نساجی قائمشهر)، ادموند بزیک (آنالیزور) و فرهاد چیذری (مربی بدنساز)، یحیی گل محمدی را در کادر فنی پرسپولیس همراهی خواهند کرد.
محمد رویانیان در خصوص وضعیت کادر فنی این تیم تصریح کرد: روز پنجشنبه از سعید شیرینی سرپرست تیم خواستم با مراجعه به دستیاران "مانوئل ژوزه" به آنها اعلام نماید، شما قرارداد جداگانه ای با باشگاه پرسپولیس داشته اید و از شما درخواست می کنیم با حضور در تمرینات پرسپولیس به وظیفه خودتان عمل کنید.
وی افزود: آنها اعلام کرده بودند که اجازه دهید ما در کنار مانوئل باشیم تا تکلیف مشخص شود و بهتر است ما قطع همکاری کنیم چرا که در حال حاضر و در غیاب آقای ژوزه حضور ما در تمرینات حالت خوبی ندارد و از نظر اخلاقی درست نیست.
رویانیان با بیان اینکه دستیاران ژوزه در مجموع برخورد خوبی داشتند ولی حاضر به حضور در تمرینات نشدند، تاکید کرد: در چنین شرایطی ما نمیتوانستیم بیش از این تحمل کنیم و ببینیم که یحیی گل محمدی یک هفته تیم را تنها تمرین میدهد و هیچ دستیاری ندارد. این وضعیت برای ما خوب نبود و به هر حال در یک تیم فوتبال بخش های مختلف در کادر فنی فعالیت می کنند و هر یک نقش تاثیرگذاری دارند.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: از آنجا که مسابقات جام حذفی را در پیش داریم و متعاقبا نیم فصل دوم لیگ برتر هم شروع میشود، ناچار بودیم شرایطی را فراهم کنیم که یحیی گل محمدی به تنهایی تیم را تمرین ندهد.
رویانیان در ادامه با اشاره به جلسه چهارشنبه شب با علی پروین و یحیی گل محمدی گفت: در این جلسه درباره کادر فنی و اینکه تا مشخص شدن وضعیت ژوزه چه افرادی در کنار گل محمدی فعالیت کنند، صحبت کردیم و جلسه بسیار خوبی بود. تصمیمات اولیه گرفته شد و روز پنجشنبه در گفتگوهای تلفنی که با یکدیگر داشتیم به جمع بندی نهایی رسیدیم. آقای گل محمدی در همان جلسه نظرات خود را در خصوص کادر فنی اعلام داشت. آقای پروین هم به عنوان مدیر تیم و رئیس کمیته فنی موافقت و حمایت خود را از یحیی گل محمدی و کادرشان اعلام کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: بسیار خوشحالیم که پیشکسوتان و بازیکنان سابق پرسپولیس، یحیی گل محمدی را در کادر فنی همراهی خواهند کرد. آقای کریم باقری از فوتبالیستهای پرافتخار و دوست داشتنی تاریخ فوتبال پرسپولیس است که می تواند کمکهای زیادی به تیم و کادر فنی بکند. حسین عبدی نیز سالها در پرسپولیس بازی و مربیگری کرده و تجربیات بسیار خوبی دارد. اینها نیازی به معرفی بنده ندارند. آقای بزیک نیز از مهاجمان برجسته پرسپولیس بوده و همچنین یک مربی گلرهای خارجی نیز به زودی جذب خواهد شد.
مدیر عامل پرسپولیس خاطرنشان کرد: گزینههای مد نظر از سوی یحیی گل محمدی و باشگاه است که در حال مذاکره هستیم و به محض توافق نهایی اعلام خواهیم کرد. این کادر فعالیت خود را زیر نظر یحیی گل محمدی آغاز خواهد کرد تا تکلیف آقای ژوزه به طور قطعی مشخص شود.
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