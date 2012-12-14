شلیک پلیس به اراذل و اوباش معروف غرب پایتخت/ متهم هنگام فرار دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین اسماعیل زاده در این رابطه اظهار داشت:ساعت 17 روز 20 ماموران گشت ضربت سر کلانتری پنجم پلیس پایتخت حین گشت زنی در محله تهرانسر، خیابان مطهری به راکب یکدستگاه موتورسیکلت ویو آبی رنگ مشکوک شدند.در حالیکه ماموران لحظه به لحظه به موتورسوار جوان نزدیک می شدند متهم به محض مشاهده پلیس فرار را بر قرار ترجیح داده و به سرعت متواری شد.

وی با اشاره به اینکه در همان بررسی های اولیه پلیسی مشخص شد متهم فراری همان "مهدی .ن" شرور خطرناک تحت تعقیب غرب پایتخت و از اراذل و اوباش سابقه دار و از خرده فروشان مواد مخدر است،یادآور شد:متهم در حالی که قمه ای در دست داشت و ماموران را تهدید می کرد به فرار خود ادامه داد.

اسماعیل زاده اضافه کرد:در نهایت متهم با توجه به شلوغی محل و ترافیک به وجود آمده که امکان تیراندزی به سمت وی نبود موفق به فرار شد و پس از طی مسافتی خود را به یکی از کوچه های محله رسانده و به مخفیگاه خود پناه برد.

با فرار متهم به داخل منزلش موضوع به صورت تلفنی به مقام قضایی منعکس شد و پس از کسب دستورات لازم ماموران به درب منزل متهم مراجعه کردند که مادر متهم درب را باز کرده و اعلام داشت:"مهدی" در منزل حضور ندارد که در ادامه با کسب اجازه ماموران ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی منزل را مورد بازدید قرار داده و مشخص شد نامبرده بازهم فرارکرده است.

وی تاکید کرد: به لحاظ حساسیت موضوع بلافاصله جلسه ای در کلانتری 150 تهرانسر تشکیل و رسیدگی به پرونده به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و تیمی از کارآگاهان مجرب معاونت تجسس و اطلاعات مسولیت پیگیری پرونده را به عهده گرفتند.

در ادامه ماموران تخصصی این یگان تحقیقات گسترده ای را آغاز کردند که مشخص شد متهم یکی از اشرار خطرناک غرب پایتخت است که دارای سوابقی نظیر زورگیری و فروش مواد افیونی بوده و بارها نیز توسط ماموران کلانتری دستگیر و به دادسرا اعزام و پس از تحمل کیفر مجددا آزاد شده است.

با تجمیع اطلاعات بدست آمده سرانجام با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیات های تعقیب و مراقبت پلیسی در نهایت مخفیگاه متهم در حوالی بزرگراه آزادگان در کمتر از 48ساعت شناسایی و شمارش معکوس برای به دام انداختن وی آغاز شد.

ماموران تخصصی آموزش دیده کلانتری 150 تهرانسر به موقعیت اعزام و پس از شناسایی درصدد دستگیری متهم برآمدند اما باز هم متهم اقدام به فرار کرد که این بار ماموران در یک اقدام غافلگیرانه با رعایت قانون بکارگیری سلاح متهم را هدف گلوله قرار داده و با شلیک چند گلوله به سمت وی او را از ناحیه پنجه پای راست زخمی و شکار کردند.

کلانتر 150 تهرانسر در پایان با اشاره به اینکه متهم در حال حاضر در یکی از بیمارستان های نیروی انتظامی به سر می برد خاطرنشان کرد:با توجه به اینکه مهدی از اشرار سابقه دار و و خطرناک منطقه غرب پایتخت است و جرایمی نظیر عربده کشی مستانه،ایجاد رعب و وحشت عمومی ،اخلال در نظم عمومی،فروش مواد افیونی در پرونده سوابق کیفری وی وجود دارد،پرونده ای در این رابطه تشکیل و بنا به دستور مقام قضایی جهت رسیدگی تخصصی در اختیار ماموران پایگاه پنجم پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران قرار گرفته است.

