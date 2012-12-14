احداث انبار امدادی هلال احمر در سطح کشور/ اردبیل میزبان غیر دائمی بالگرد امداد

به گزارش خبرنگار مهر، ظاهر رستمی صبح جمعه در مراسم بهره برداری همزمان از پروژه های عمرانی هلال احمر اردبیل تصریح کرد: سیاست هلال احمر این است که علاوه بر مراکز استانها تمامی شهرستانها انبار امدادی داشته باشند که تعدادی احداث و پوشش سایر شهرها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون تمامی شهرستانهای استان اردبیل به غیر از دو شهر از این انبارها برخوردار است، یادآور شد: دو شهرستان کوثر و سرعین از بین شهرستانهای ده گانه استان اردبیل انبار امدادی ندارند که با تامین بودجه بزودی احداث می شود.

وی با بیان اینکه برخی استانها در جذب امکانات روز به روز فربه تر می شوند، افزود: هلال احمر رسیدگی به تمام استانها بویژه استانهای کم برخوردار از جمله اردبیل، یاسوج، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و... را وظیفه خود می داند.

رستمی با تاکید به ایجاد آمادگی در استانها در پاسخگویی به حوادث غیر مترقبه ادامه داد: زلزله اهر فرصتی برای بازبینی میزان آمادگی استانها بود که نتایج مثبت نشان از این آمادگی داشت.

انجام حجم فعالیتهای 30 ساله در سه سال

به گفته دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور، فعالیتهای این دستگاه اجرایی به لحاظ حجم و کیفیت در سه سال اخیر برابر با 30 سال قبل از آن بوده است.

وی با یادآوری ایجاد مراکز علمی کاربردی در سراسر کشور اضافه کرد: هلال احمر از تعهدات خود نیز پیشی گرفته و به عنوان مثال تعهد آموزش ده میلیون ایرانی در سال گذشته را به رقم 12 میلیون افزایش داده است.

رستمی تصریح کرد: اجباری کردن آموزش در هلال احمر و تفکیک وظایف و عملکردهای گروههای امداد و نجات از جمله مهمترین اقداماتی است که زمینه ساز خلق تحولات قابل توجهی در این نهاد اجرایی شد.

وی با انتقاد از نگرش برخی مسئولان پایتخت نشین ادامه داد: با دریافت گزارش صرف از استانها نمی توان ارزیابی کامل از عملکرد آنها داشت و من به شخصه در هلال احمر از این موضوع پرهیز کرده و شاهد عملکرد استانها از نزدیک بوده ام.

فعال کردن هسته جوانان با هدف مهار آسیبهای اجتماعی

موضوع دیگری که رستمی در صحبتهای خود به آن تاکید ویژه داشت فعال کردن هسته جوانان هلال احمر با یک میلیون و 600 هزار نفر عضو بود که به گفته این مسئول فعال کردن مراکز و سوله های تربیت بدنی ویژه جوانان در حالی انجام شده که بیشتر این سوله ها تعطیل و یا تجهیزات آن فروخته شده است.

وی افزود: غفلت از حوزه جوانان و بی توجهی به 20 میلیون جوان ایرانی موجب می شود آسیبهای اجتماعی همچون طلاق، ایدز و اعتیاد جوانان را در هم کوبد.

رستمی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی در حوزه جوانان به صورت منسجم عمل نمی کنند و این در حالی است که کشور به دلیل جوان بودن جمعیت آن نیازمند برنامه ریزی گسترده در این حوزه است.

به عقیده رستمی فعالیت هلال احمر از منظر مجلس و دولت در سالهای اخیر نمره قابل توجهی اخذ کرده و این فرصتی است تا شعبات این دستگاه اجرایی توانمندی خود را مضاعف کنند.

اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار به استان اردبیل

دبیر کل جمعیت هلال احمر استان با اشاره به عملکرد ممتاز هلال احمر اردبیل در زلزله اهر تصریح کرد: در سالهای اخیر هلال احمر اردبیل توانسته اقدامات ارزنده ای انجام داده و در حوادث مختلف درخشش قابل توجهی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در سه سال اخیر 30 میلیارد ریال اعتبار به این استان اختصاص یافته است، افزود: علاوه بر این 30 دستگاه آمبولانس نیز به اردبیل واگذار شده است.

رستمی در خصوص اعتبار سال جاری تاکید کرد: اعتبارات هلال احمر از طریق استانداری ها اختصاص می یابد و در صورتی که استانداری اردبیل 10 میلیارد ریال اعتبار اختصاص دهد، هلال احمر نیز به محض جذب بودجه 10 میلیارد ریال دیگر به هلال احمر اردبیل خواهد داد.

تخصیص بالگرد امداد و نجات اردبیل طی 15 روز در ماه

یکی از مطالبات هلال احمر استان اردبیل اختصاص بالگرد امداد و نجات بود که رستمی در این خصوص گفت: با توجه به اینکه اولویت در آماده سازی پیاده نظام، آمبولانس، انبار امدادی و پایگاه امداد و نجات است و اردبیل در این خصوص عملکرد مناسبی داشته می توان یک فروند بالگرد امدادی را به مدت 15 روز در ماه به اردبیل اختصاص داد.

وی با بیان اینکه تعداد بالگردهای هلال احمر در سراسر کشور محدود و 15 مورد است، اضافه کرد: در صورتی که اردبیل آشیانه مناسبی برای بالگرد اختصاص دهد امکان استفاده 15 روزه از یکی از بالگردها مانعی نخواهد داشت.

