وجود فساد و گناه در جامعه به دلیل فاصله گرفتن از قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صافی گلپایگانی در پیامی به اختتامیه هشتمین دوره رقابتهای مدهامتان که پنج شنبه شب توسط حجت الاسلام محمد حسین بلک مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان قرائت شد، عنوان کرده است: این مراسم و مسابقات قرآنی و همایشهای دیگری که مربوط به قرآن کریم است و همچنین مراکز و موسسات قرآنی که انتساب به قرآن، آنها را برتر و صاحب امتیاز نموده است اشرف و افضل از دیگر مراکز و همایشها می باشد.

در این پیام آمده است: قرآن مجید، کتاب نور، کتاب هدایت، کتاب علم و حکمت، کتاب حیات، کتاب حرکت به پیش و سیر و شتاب به سوی فتح قله های انسانیت است؛ تاریکی ها را می‌زداید و دلها و محیطهای قرآنی را روشن و منور می سازد. دعوت قرآن، دعوت به توحید، دعوت به عدل و احسان، دعوت به الغاء امتیازات و لغو تبعیضات نژادی و دعوت به اخلاق انسانی، به مهر و محبت، و دعوت به رحم و ایثار و برادری و مساوات است. قرآن، کتاب محکم حقوق انسان و مبارزه با استضعاف، استکبار و استحقار است.



در پیام آیت الله صافی گلپایگانی آمده است: گرایش مقدّسی که در جامعه ما و نسل حاضر به خصوص جوانان ما در هر قشر و صنفی به سوی قرآن مجید فراهم شده است بسیار مغتنم و سبب افتخار است. امید است از برکت تمسک به قرآن و عترت و عمل به وصیت حضرت رسول اعظم(ص) بر حسب احادیث ثقلین متواتر، انوار ایمان و عنایات الهی بیش از پیش موجب روشنی قلوب گردد.



در این پیام عنوان شده است: نیاز اصلی جامعه امروز ما به حقایق و معارف وحیانی و معنوی می باشد. دلهای مضطر و نگران و نفوس افسرده و مرده که روح امید و نشاط و اخلاق در آنها ضعیف و کمرنگ شده است، محتاج به حقایق و معارفی است که آنها را زنده، با انگیزه و سربلند و عزیز نماید، حقایقی که آنها را با عالم غیب و ماورای ماده ارتباط دهد و به زندگی معنی دهد؛ مردم و زندگی آنها را از پوچی و بی هدفی نجات دهد و آن، جز در سایه پر برکت قرآن کریم و عدل آن یعنی پیروی از اهل بیت علیهم‌السلام میسر نمی شود.



در پیام این مرجع شیعیان تصریح شده است: امروز اگر در جامعه متاسفانه آثار فساد و گناه را مشاهده می کنیم، اگر ربا و رشوه و دروغ و چاپلوسی را می‌بینیم، اگر فقر و گرانی و بیکاری و اعتیاد، بلای خانمان سوز شده است، برای این است که از قرآن و احکام نورانی آن دور هستیم. جامعه و نظام باید در عمل نشان دهند که حاکمیت دین و قرآن و آیات حجاب و عفاف و صداقت و راستی مقدم بر همه چیز است و باید قدرت و منصب را فدای دین نمود. در پایان از خداوند متعال مسئلت دارم که همگان را در ظل عنایات حضرت ولی‌‌الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء در پیروی و عمل به قرآن کریم و عترت علیهم‌السلام بیش از پیش موفق بدارد.



مراسم اختتامیه هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم(مدهامتان) پنج شنبه با معرفی نفرات برتر به کار خود در شهرستان اهواز پایان داد.



