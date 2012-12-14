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۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۱

نیکزاد:

عملکرد هلال احمر خروجی شاخصی دارد

عملکرد هلال احمر خروجی شاخصی دارد

اردبیل - خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل گفت: با بررسی کارنامه عملکرد هلال احمر در سالهای اخیر خروجی شاخص و نمونه آن به وضوح دیده می شود.

به گزراش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد پیش از ظهر جمعه در مراسم بهره برداری از پروژه های عمرانی هلال احمر اردبیل تصریح کرد: امرز هلال احمر یک افتخار برای هر ایرانی است و خدمات این مجموعه در جای جای کشور احساس می شود.

وی با تاکید به اهمیت هماهنگی دستگاههای امداد رسان اضافه کرد: زلزله آذربایجان شرقی شاهد توانمندی فعالیتهای خدماتی در کشور بویژه توانمندی امدادگران هلال احمر بود.

استاندار اردبیل برگزاری جشن اتمام بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی تا دو ماه آینده را دلیلی بر قوت عملکرد این دستگاه اجرایی برشمرد.

به گفته وی در این زلزله، هلال احمر اردبیل توانست در 48 ساعت کنترل وضعیت مناطق زلزله زده را به دست گرفته و به خوبی مدیریت بحران منطقه را پیاده کند.

نیکزاد افزود: در سالهای اخیر هلال احمر کشور و استان اردبیل برنامه های مدونی در زمینه امداد رسانی و بازسازی  داشته که عملکرد آن نمونه است.

وی نمونه این برنامه های مدون در استان را پروژه های عمرانی قابل توجهی برشمرد که با تلاش عوامل اجرایی در فرصت کوتاهی به بهره برداری رسیده است.

استاندار اردبیل همچنین حمایت از پروژه های نیمه تمام عمرانی هلال احمر را یادآور شد و افزود: استانداری در اولین زمان ممکن با تامین اعتبارات مورد نیاز در راستای تکمیل این پروژه ها اقدامات حمایتی خواهد داشت.
 

کد مطلب 1765701

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