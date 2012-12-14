بوگدانف علیه نظام سوریه حرفی نزده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: میخائیل بوگدانف فرستاده ویژه روسیه به خاورمیانه طی روزهای اخیر اظهار نظر یا مصاحبه ای درباره اوضاع سوریه انجام نداده است.
الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه بیان کرد: در نشست هیئت اجتماعی روسیه که پنجشنبه برگزار شد و بوگدانف در آن حضور داشت اوضاع خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله بحران سوریه بررسی شد.
وی افزود: در طی این نشست از نمایندگان مخالفان سوری و حامیان خارجی آنها نقل شد که در راستای پیروزی قریب الوقوع علیه نظام سوریه در دمشق حرکت می کنند، اما بوگدانف بر ثابت بودن موضع روسیه در قبال سوریه تاکید و اعلام کرد جایگزینی غیر از بیانیه ژنو وجود ندارد.
شایان ذکر است که رسانه ها اخباری به نقل از بوگدانف درباره احتمال پیروزی مخالفان سوری با استناد نقل کرده بودند.
نظر شما