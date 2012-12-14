بوگدانف علیه نظام سوریه حرفی نزده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: میخائیل بوگدانف فرستاده ویژه روسیه به خاورمیانه طی روزهای اخیر اظهار نظر یا مصاحبه ای درباره اوضاع سوریه انجام نداده است.

الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه بیان کرد: در نشست هیئت اجتماعی روسیه که پنجشنبه برگزار شد و بوگدانف در آن حضور داشت اوضاع خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله بحران سوریه بررسی شد.

وی افزود: در طی این نشست از نمایندگان مخالفان سوری و حامیان خارجی آنها نقل شد که در راستای پیروزی قریب الوقوع علیه نظام سوریه در دمشق حرکت می کنند، اما بوگدانف بر ثابت بودن موضع روسیه در قبال سوریه تاکید و اعلام کرد جایگزینی غیر از بیانیه ژنو وجود ندارد.

شایان ذکر است که رسانه ها اخباری به نقل از بوگدانف درباره احتمال پیروزی مخالفان سوری با استناد نقل کرده بودند.