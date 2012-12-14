ممنوعیت فروش سیمکارت خارجی در آژانسهای هواپیمایی/ تعیین ضوابط فروش

حسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اعمال نظارت و مقررات بر فروش سیم کارتهای خارجی در کشور اظهار داشت: به دلیل برخی اقدامات ضد رقابتی که از سوی دفاتر و آژانس های هواپیمایی برای فروش سیم کارتهای خارجی صورت می گیرد آیین نامه ای در دستور تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد که براساس آن فروش و تبلیغ سیم کارت در این اماکن ضابطه مند می شود.

وی با بیان اینکه در این راستا با سازمان هواپیمایی کشوری و گمرک وارد مذاکره خواهیم شد، خاطرنشان کرد: بسیار دیده شده است که در آژانس های هواپیمایی، مسافران به خرید سیم کارتهای خارجی ترغیب می شوند و این مراکز به جای اطلاع رسانی در زمینه خدمات و پوشش سیم کارتهای داخلی و خارجی در کشورهای دیگر، با تبلیغات نادرست و گمراه کردن مسافران، آنها را نسبت به خرید سیم کارتهای خارجی ترغیب می‌کنند.

رضوانی با اشاره به برقراری رومینگ شبکه های تلفن همراه ایران با اغلب کشورها و عدم نیاز به خرید سیم کارت خارجی برای مسافران خارج از کشور، تصریح کرد: چنانچه قرار باشد سیم کارت خارجی به دلیل تمایل مسافران در آژانس های هواپیمایی فروخته شود باید این اقدام در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص و نیز با مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت گیرد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه این ضوابط در حال تصویب است به مهر گفت: فروش سیم کارت خارجی نباید بازار ضدرقابتی برای اپراتورهای تلفن همراه داخل کشور را رقم بزند.