اذان در مسجد دقیانوس طنین انداز شد/ احیای معنویت در شهر افسانه ای

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد دقیانوس همانطور که از نامش پیدا ست یکی از کهنترین مساجد جهان اسلام است و در ایران نیز جز نخستین مساجدی است که احداث شده است.

این مسجد که هزار و 200 سال قبل در حاشیه رودخانه هلیل رود و در شهر دقیانوس ساخته شده علاوه بر اینکه نشان دهنده شاهکار معماری ایران زمین است نشان از اوج دیانت مردمان ایران زمین دارند.

مسجد شهر دقیانوس به دستور عمر و لیث در دوره صفاری و دهه سوم هجری قمری احداث شد و در زمان خودش یکی از بزرگترین مساجد جهان اسلام بود.

این مسجد شش هزار مترمربع وسعت داشته است و شاخصترین بنا در شهر بزرگ دقیانوس بوده است.

استفاده از کاشیکاریهای شکیل و زیبا و استفاده از روشهای ابداعی و بی نظیر در آبرسانی از شاخصه های مسجد است که نشان می دهد در آن زمان نقش بالقوه ای در زندگی مردم داشته است.

اما نکته قابل توجه برگزاری نخستین نماز جماعت پس از نزدیک به هزار سال از آخرین روزهای استفاده از این مسجد بوده است.

برگزاری نماز در مسجد شهر افسانه ای

طبق نظر کارشناسان حدود 200 سال از مسجد دقیانوس استفاده شده است و به دلایلی که به احتمال بسیار سیل بوده شهر دقیانوس به زیر گل و لای رفته است و پس از این مدت بار دیگر مردم جیرفت که وارثان تمدن دقیانوس هستند تصمیم گرفتند که بار دیگر نماز را در این مسجد احیا کنند.

روز گذشته مردم جیرفت با حضور در بقایای این مسجد بار دیگر ندای الله اکبر را در مسجد طنین انداز کردند و مسجد بار دیگر روح و فضای معنوی به خود گرفت.

اوج عشق به خدا در چشمان وارثان تمدنی کهن

این آیین اما با همیشه تفاوتی شگرف داشت شور، اشتیاق و عشق بیش از همیشه در چهره نمازگزاران موج می زد، اینجا بوی تاریخ و معنوت می دهد بوی عارفان و عاشقانی که در این محل به راز و نیاز با معبود خود می پرداختند و شاید اگر خوب گوش فرا دهیم بتوانیم نجواهای تاریخ را بشنویم الله اکبر... و صدای اذان بلند می شود همگی حاضرین در صف نماز ایستاده و هریک در عالمی روحانی فرو می روند.

برای جویا شدن از حال و هوای نمازگزارن به سراغ یکی از جوانان رفتم، علی علیخانی در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: احساس می کنم که روح گذشتگانم در این جا حضور دارند و آنها نیز همراه ما شاکر خداوند متعال هستند.

وی تصریح می کند: افتخار می کنم که ساکن شهری باین غنای فرهنگی هستم و اینکه گذشتگان این دیار نیز افرادی مومن و خدا جو بوده اند.

علیخانی می گوید: امیدوارم مسئولان با حفاظت مناسب از این مسجد و انتقال آن به نسل های آینده باعث شوند که روزی نجوای عاشقانه نوادگان ما با خداوند متعال نیز در این محل طنین انداز شود.

مریم میرشکاری زنی سالخورده است که در بین نمازگزارن حضور دارد از او علت حورش در این آیین را می پرسم که چنین می گوید: از بچگی افسانه های فراوانی در خصوص وجود شهری در نزدیکی جیرفت شنیده بودم و وقتی که این افسانه به واقعیت پیوست عشقی وصف ناپذیر به این مکان پیدا کردم.

وی ادامه می دهد: کشف این مسجد نیز چشم و دل همه مردم جیرفت را روشن کرد و باعث افتخار و مباهات ماست که در دارای چنین پیشینه ارزشنمندی هستیم.

میرشکاری گفت: من به همراه فرزندانم به اینجا آمدم و این حسی زیبا به من می دهد که توانستم در این سن چنین اقدامی را تجربه کنم.

مفاخر دینی و میراث فرهنگی باید احیاء شوند/ مسجد دقیانوس از افتخارات جنوب کرمان است

امام جمعه جیرفت گفت: مسجد جامع جیرفت همین جا است و باید مفاخر دینی و میراث فرهنگی احیاء شوند.

حجت الاسلام اصغر عسکری امام جمعه جیرفت در جمع نمازگزاران گفت: مسجد شهر قدیم جیرفت "دقیانوس" با بیش از یک هزار و 200 سال قدمت تاریخی نشان از پیشینه مذهبی و دینی مردم دارد.

وی افزود: این مسجد با زیربنای 6 هزار متر مربع که 4 هزار متر آن کاورش شده است و مسجد جامع شهر جیرفت اینجا است.

عسکری بیان کرد: تمدن و مدنیت به این آثار دینی و مذهبی گفته می شود و به طوریکه در قرآن کلمه "مدنیت"30 مرتبه آورده شده است.

وی خاطر نشان کرد: اینکه از مکه به عنوان ام القراء نام برده می شود ،به دلیل این است که مردم مکه به پیامبر(ص) ایمان نیاوردند.

وی گفت: آثار عتیقه همچنین نشان دهنده این است که مردم دارای خط و اهل هنر بودند و از همه اینها بالاتر این است که خداپرست بودند.

عسکری تصریح کرد: باید به این مکان های مذهبی و دینی بیش از این توجه شود و همچنین برای نسل حال و آینده توضیح داده شوند.

وی افزود: باید در این مکان شاهد برنامه های فرهنگی و مذهبی بیشتری باشیم و بیش از این به این مکان مقدس توجه شود.

عسکری یادآور شد: نماز خواندن در این مکان بسیار فضیلت دارد.

اذان این نماز به صورت تماس تلفنی با امام جمعه جیرفت ضبط و در تاریخ 25 و یا 26 آذر ماه به صورت یک گزارش از رادیو ایران پخش خواهد شد.

مسجد جامع شهر دقیانوس دارای محراب، گچ بری‌های منقوش، وضوخانه، یک تک مناره با قطر چهارمتر و شبستان است که محراب این مسجد دارای گچ‌بری‌های ارزنده‌ای با رنگ‌های لاجوردی و قرمز است و الواح یافته شده از این مسجد مزین به آیات قرآن است.

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گزارش: اسما محمودی

عکس: سیمین سنجری